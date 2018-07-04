В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь, - ВІДЕО

В Єрусалимі в храмі Гробу Господнього сьогодні, 7 квітня, зійшов Благодатний вогонь.

Єрусалим. У храмі Гробу Господнього в Єрусалимі під час молитви патріарха Єрусалимського Феофіла і десятків тисяч паломників загорівся Благодатний вогонь, від якого присутні запалили свої свічки. Фото: АFР

Знак благословення Божого напередодні Великодня традиційно чекали сотні тисяч паломників, інформує "УНН" з посиланням на трансляцію GREEKTV4E.

Вогонь швидко передавався тими, хто знаходився в храмі, після чого його роздали паломникам біля храму.

Зазвичай, після цього на виїзді з Єрусалиму утворюються величезні пробки, оскільки зі старого міста в аеропорт відправляються сотні делегацій, щоб встигнути доставити у свої країни вогонь до початку нічного богослужіння.

Нагадаємо, що Благодатний вогонь сьогодні ввечері доставлять до Києва, звідки його передадуть в усі українські міста. За легендою, той рік, в який Благодатний вогонь не зійде на землю, буде останнім перед Страшним судом.