CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Єрусалимі в храмі Гробу Господнього сьогодні, 7 квітня, зійшов Благодатний вогонь.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь, - ВІДЕО
Сходження вогню відбулося о 14:17 за київським часом
Єрусалим. У храмі Гробу Господнього в Єрусалимі під час молитви патріарха Єрусалимського Феофіла і десятків тисяч паломників загорівся Благодатний вогонь, від якого присутні запалили свої свічки. Фото: АFР
Знак благословення Божого напередодні Великодня традиційно чекали сотні тисяч паломників, інформує "УНН" з посиланням на трансляцію GREEKTV4E.
Вогонь швидко передавався тими, хто знаходився в храмі, після чого його роздали паломникам біля храму.
Зазвичай, після цього на виїзді з Єрусалиму утворюються величезні пробки, оскільки зі старого міста в аеропорт відправляються сотні делегацій, щоб встигнути доставити у свої країни вогонь до початку нічного богослужіння.
Нагадаємо, що Благодатний вогонь сьогодні ввечері доставлять до Києва, звідки його передадуть в усі українські міста. За легендою, той рік, в який Благодатний вогонь не зійде на землю, буде останнім перед Страшним судом.
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07 04 2018 15:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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