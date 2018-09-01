В ЄС не хочуть знати, як Польща прийняла понад мільйон українців, - Ващиковський
"Як наслідок нашої політики, більше мільйона громадян України, країни, яка зазнала агресії Росії та яка має непросту економічну ситуацію, живуть в Польщі. Ми прийняли їх, щоб допомогти їм на цьому шляху. Члени Євросоюзу не хочуть помічати цього, вони навіть не хочуть визнати, що наша позиція запобігла значній міграційній хвилі зі сходу, у той час, коли ЄС найбільше страждав від негативних наслідків міграційної кризи", - йдеться у статті Ващиковського, опублікованій у виданні Rzeczpospolita.
У своїй статті Ващиковський також висловив розчарування з приводу нещодавнього інтерв'ю міністра закордонних справ Люксембургу, який заявив про відсутність солідарності в ЄС у контексті міграційної політики.
За словами Ващиковського, рішення приймати сотні тисяч мігрантів з країн за межами ЄС не було продумано, і тому Польща буде допомагати жертвам конфлікту у Сирії на місці.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький під час зустрічі в Будапешті з угорським колегою Віктором Орбаном заявив, що Польща прийняла у себе 1,5 мільйона українців і більшість із них приїхали з територій, охоплених війною.
Раніше Моравєцький заявляв, що Польща приймає тисячі українських біженців і цим допомагає знизити напругу на сході ЄС.
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