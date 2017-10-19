Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Європарламенті ухвалили нову систему розподілу біженців

У Європарламенті виступили за відмову від чинної угоди
Комітет з питань внутрішніх справ Європарламенту 19 жовтня підтримав автоматичну систему розподілу біженців.
В Європарламенті ухвалили нову систему розподілу біженців Фото: Reuters

Нова система передбачає розподілення біженців до країн в залежності від кількості власного населення та економічного стану держави.

Таким чином у Європарламенті виступили за відмову від чинної Дублінської угоди, яка передбачає такий механізм, що мігрант має просити притулок у першої країни, на територію якої він потрапив.

Видання зазначає, що ця система показала нездатність, оскільки такі країни як Італія та Греція, на які припала більшість біженців, дозволили їх переміщення без потрібних документів до Німеччини та інших країн ЄС.

Розроблені комітетом пропозиції ще має підтримати Європарламент на сесії, після чого їх зможуть передати на розгляд Ради міністрів ЄС.

Зазначимо, за перші шість місяців 2017 року до Європи прибули 116 682 мігрантів та біженців, з яких майже 83% опинилися на узбережжі Італії.

Нагадаємо, число жителів Німеччини іноземного походження досягло рекордного показника.

Як повідомило Федеральне статистичне відомство у вівторок, 1 серпня, в 2016 році в країні налічувалося 18,6 мільйона чоловіків, жінок і дітей з міграційною біографією, причому 52 відсотки з них мають паспорти ФРН.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 10 2017 22:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.