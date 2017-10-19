В Європарламенті ухвалили нову систему розподілу біженців

У Європарламенті виступили за відмову від чинної угоди

Комітет з питань внутрішніх справ Європарламенту 19 жовтня підтримав автоматичну систему розподілу біженців.

Нова система передбачає розподілення біженців до країн в залежності від кількості власного населення та економічного стану держави.

Таким чином у Європарламенті виступили за відмову від чинної Дублінської угоди, яка передбачає такий механізм, що мігрант має просити притулок у першої країни, на територію якої він потрапив.

Видання зазначає, що ця система показала нездатність, оскільки такі країни як Італія та Греція, на які припала більшість біженців, дозволили їх переміщення без потрібних документів до Німеччини та інших країн ЄС.

Розроблені комітетом пропозиції ще має підтримати Європарламент на сесії, після чого їх зможуть передати на розгляд Ради міністрів ЄС.

Зазначимо, за перші шість місяців 2017 року до Європи прибули 116 682 мігрантів та біженців, з яких майже 83% опинилися на узбережжі Італії.

Нагадаємо, число жителів Німеччини іноземного походження досягло рекордного показника.

Як повідомило Федеральне статистичне відомство у вівторок, 1 серпня, в 2016 році в країні налічувалося 18,6 мільйона чоловіків, жінок і дітей з міграційною біографією, причому 52 відсотки з них мають паспорти ФРН.