Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В зоні АТО бойовики 17 разів обстріляли позиції українських військових

Один боєць ЗСУ отримав поранення
З початку доби бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. В результаті одного бійця поранено.
В зоні АТО бойовики 17 разів обстріляли позиції українських військових Фото: Главком

"Ворог продовжив обстріл наших позицій на всіх напрямках", - повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

На Маріупольському - з гранатометів і стрілецької зброї терористи обстріляли Павлопіль, Гнутове, Водяне, Красногорівку і Широкине.

На Луганському - з гранатометів били по Новозванівці.

На Донецькому напрямку бойовики з гранатометів обстріляли Луганське і Миронівське.

Нагадаємо, що на першому засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, Україна констатувала зрив "новорічного перемир'я" бойовиками.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 01 2017 19:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat