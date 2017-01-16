В зоні АТО бойовики 17 разів обстріляли позиції українських військових Один боєць ЗСУ отримав поранення

З початку доби бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. В результаті одного бійця поранено.

Фото: Главком

"Ворог продовжив обстріл наших позицій на всіх напрямках", - повідомляє прес-центр АТО в Facebook. На Маріупольському - з гранатометів і стрілецької зброї терористи обстріляли Павлопіль, Гнутове, Водяне, Красногорівку і Широкине. На Луганському - з гранатометів били по Новозванівці. На Донецькому напрямку бойовики з гранатометів обстріляли Луганське і Миронівське. Нагадаємо, що на першому засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, Україна констатувала зрив "новорічного перемир'я" бойовиками.

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