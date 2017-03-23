В зоні АТО бойовики били з "Градів" і важких мінометів: всього 84 обстріли
На Маріупольському напрямку найбільше обстрілів зафіксовано в Широкиному - бойовики били з мінометів 120 мм і 82 мм калібру, озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.
З артилерійських систем калібру 122 мм і РСЗВ "Град-П" сепаратисти вели вогонь по опорних пунктах українських морпіхів поблизу Водяного. Під Павлополем, Лебединським, Гнутовим і Чермаликом бойовики відкривали вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів. По Мар'їнці бив снайпер.
"На Донецькому напрямку найбільш гарячою точкою була Авдіївка, де бойовики стріляли з мінометів, гранатометів, кулеметів і протитанкових ракетних комплексів. Під Зайцевим по позиціях українських сил терористи застосували ствольну артилерію калібру 152 мм. З гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по опорних пунктах ЗСУ під Луганським, Троїцьким і Верхньоторецьким", - йдеться у повідомленні.
На Луганському напрямку Новозванівку терористи обстрілювали з 120 мм мінометів, гранатометів і кулеметів. По українських позиціях в районі Кримського бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, а під Станицею Луганською - з гранатометів і стрілецької зброї.
"Враховуючи ситуацію, українські військові відкривали вогонь у відсіч", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в результаті обстрілу бойовиками опорного пункту неподалік Авдіївки загинув військовослужбовець Збройних сил України.
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