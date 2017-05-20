CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ районі міста Ясинувата в приміщенні, де бойовики зберігали зброю і боєприпаси, стався вибух.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В зоні АТО загинули і постраждали близько 20 бойовиків через вибух на складі боєприпасів
У розвідці кажуть, що бойовики курили і вживали спиртні напої в приміщенні, де зберігалися боєприпаси
Фото:unian
"На блокпосту 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1 АК в районі н. п. Ясинувата в приміщенні для зберігання зброї і боєприпасів стався вибух, загинули і поранені до двадцяти військовослужбовців, які нехтуючи заходами безпеки вживали спиртні напої та курили в цьому приміщенні", - йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління розвідкри Міноборони.
Нагадаємо, на початку травня у Луганській області терористи 2-го армійського корпусу ЗС Росії напилися оковитої та кинули гранату в квартиру житлового будинку.
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