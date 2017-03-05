На Донбасі п'яні бойовики підірвали гранату в багатоповерхівці, - розвідка
"У підрозділах 2-го АК продовжуються випадки застосування російськими військовослужбовцями зброї в місцях проживання цивільного населення. 1 травня п’яні військовослужбовці підірвали бойову гранату в квартирі багатоповерхового будинку", - повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Крім того, на Донеччині п'яні бойовики 1-го АК посварилися та вчинили стрілянину: один із них загинув, інший - зазнав поранень. Ще один найманець вчинив "самостріл" у ногу через небажання повертатися до підрозділу, а інший, перебуваючи "під кайфом", помер від передозування.
Зазначимо, що злочинна діяльність російських окупаційних військ призводить до зростання кількості загиблих та поранених серед місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
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