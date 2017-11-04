В ЗСУ фіксують зниження пиятства серед військових Якщо військовим постачають алкогольні напої, то служба правопорядку відразу ж реагує разом з Державною фіскальною службою і поліцією, вилучаючи спиртне

Рівень зловживання алкоголем в армії, який був досить високим у 2014-2016 роках, тепер знизився, і ця тенденція триває.

Фото: Міністерство оборони України/facebook.com

"Ця проблема була в 2014, 2015, 2016 роках. Проблема з алкоголем знизилася після демобілізації", - повідомив начальник Головного управління Військової служби правопорядку Міністерства оборони Ігор Криштун, інформують "Українські новини". За словами Криштуна, зараз зі зловживанням алкоголем ефективно борються, особливо в зоні АТО. Якщо військовим постачають алкогольні напої, то служба правопорядку відразу ж реагує разом з Державною фіскальною службою і поліцією, вилучаючи спиртне. Нагадаємо, у розташуванні одного з підрозділів, що входять до складу сил Антитерористичної операції, група військовослужбовців у стані алкогольного сп'яніння, відмовилася виконувати наказ командира і вела себе агресивно, в результаті чого той змушений був застосувати зброю.

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