В ЗСУ фіксують зниження пиятства серед військових
"Ця проблема була в 2014, 2015, 2016 роках. Проблема з алкоголем знизилася після демобілізації", - повідомив начальник Головного управління Військової служби правопорядку Міністерства оборони Ігор Криштун, інформують "Українські новини".
За словами Криштуна, зараз зі зловживанням алкоголем ефективно борються, особливо в зоні АТО. Якщо військовим постачають алкогольні напої, то служба правопорядку відразу ж реагує разом з Державною фіскальною службою і поліцією, вилучаючи спиртне.
Нагадаємо, у розташуванні одного з підрозділів, що входять до складу сил Антитерористичної операції, група військовослужбовців у стані алкогольного сп'яніння, відмовилася виконувати наказ командира і вела себе агресивно, в результаті чого той змушений був застосувати зброю.
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