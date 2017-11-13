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Вартість Bitcoin обвалилася на 30%

Паралельно піднявся курс іншої криптовалюти - Bitcoin Cash
Вартість найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin починаючи з середини минулого тижня впала на 30%.
Вартість Bitcoin обвалилася на 30% Фото: google.com

Ще в середу, 8 листопада, курс Bitcoin становив 7882 дол. за одну одиницю криптовалюти, тоді як вже в неділю Bitcoin торгувався за 5519 дол. Тим самим вартість кріптовалюти за чотири дні знизилася на 29%.

Фото: bloomberg

Падіння курс Bitcoin пов'язано зі зростанням вартості криптовалюти Bitcoin Cash. Станом на п'ятницю вона встановила новий рекорд - 2478 дол., піднявшись у вартості на 40%. У понеділок її курс знизився майже вдвічі і вже торгується на позначці 1325 дол, - повідомляє агентство Bloomberg.

Нагадаємо, на початку місця курс біткоіна до долара в черговий раз обновив історичний максимум. 1 листопада ціна біткоіна становила 6504,89 доларів.

 

 

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13 11 2017 09:15
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