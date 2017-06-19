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ВАСУ скасував звільнення судді, яка заарештовувала євромайданівців

Суд вбачає порушення регламенту і процедури
Вищий адміністративний суд скасував звільнення Верховною Радою за порушення присяги судді Святошинського районного суду Києва Алли Домарацької, яка ухвалювала рішення про арешт активістів Євромайдану.
ВАСУ скасував звільнення судді, яка заарештовувала євромайданівців Фото: з вільних джерел

Про це йдеться в ухвалі суду від 7 червня, оприлюдненій у Єдиному реєстрі судових рішень, повідомляє "LB.ua".

ВАСУ встановив, що суддя не була належно повідомлена про позачергове засідання Ради. Крім того, вона тоді перебувала на лікарняному.

Також суд зазначив, що проект постанови вніс у парламент Володимир Гройсман, депутатські повноваження якого були припинені до розгляду цього питання.

Таким чином, суд вирішив, що порушення регламенту і процедури розгляду є достатньою підставою для задоволення позову Домарацької.

ВАСУ повністю задовольнив позов екс-судді, визнав незаконним і скасував постанову Ради про її звільнення.

Відзначимо, що 29 вересня 2016 року Верховна Рада звільнила 28 суддів, які виносили рішення проти євромайданівців, за порушення присяги і суддю Вищого господарського суду Віктора Татькова - за люстрацією.

Більшість екс-суддів оскаржили своє звільнення у Вищому адмінсуді.

Нагадаємо, що Вищий адміністративний суд скасував звільнення Верховною Радою за порушення присяги судді Святошинського районного суду Києва Алли Чалої, яка ухвалювала рішення про арешт активістів Євромайдану.

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19 06 2017 17:17
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