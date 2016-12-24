Ватикан на Різдво перерахує Україні €6 млн гуманітарної допомоги
Гроші, зібрані у відповідь на заклик Папи Римського в церквах по всій Європі для допомоги постраждалим від конфлікту на Сході України, будуть направлені на потреби більш ніж двох мільйонів українців, насамперед у Донецькій, Луганській, Харківській та Дніпропетровській областях, - повідомляє прес-служба Ватикану.
У повідомленні наголошується, що в липні 2016 року Ватиканом був створений спеціальний комітет, який базується в Запоріжжі і який відбирав для фінансування програми гуманітарної допомоги для постраждалих від бойових дій на Донбасі. Гроші, які перерахує Ватикан, будуть розподілені між 20 масштабними проектами і 39 дрібнішими ініціативами. Кошти будуть спрямовані насамперед на потреби лікування, а також на продукти харчування, засоби гігієни та житло.
В цілому у відповідь на заклик Папи Римського починаючи з квітня 2016 року було зібрано 12 мільйонів євро пожертвувань. Коли буде перерахована частина коштів, у повідомленні Ватикану не уточнюється.
Нагадаємо, Італія вирішила виділити 1 млн євро гуманітарної допомоги для постраждалих у зоні конфлікту та розмінування Донбасу.
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