Важливо, щоб Трамп зустрівся з Порошенком раніше, ніж із Путіним, - АП
Про це в інтерв'ю Громадському розказав заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.
"Наразі наша дипломатія активно працює над тим, щоб ця зустріч (Порошенка і Трампа – ред.) відбулась якомога швидше. Але принципово важливо, щоб вона, дійсно, відбулась до майбутньої зустрічі президента Трампа з президентом Росії", – сказав він.
При цьому заступник глави Адміністрації президента зауважив, що підготовка зустрічі Порошенка і Трампа була однією із цілей нещодавнього візиту глави МЗС України Павла Клімкіна до Вашингтона, де він провів зустрічі, зокрема, із держсекретарем США Рексом Тіллерсоном і новопризначеним радником Трампа з питань національної безпеки Раймондом Макмастером.
"Цей візит ми розглядаємо в контексті майбутнього візиту президента України до Вашингтона і наразі після візиту Клімкіна відбувається аналіз того, що можна закласти як підсумки для майбутньої зустрічі президентів, і, звичайно, в залежності від наповнення зустрічей, будуть визначатись конкретні дати", – підсумував Єлісєєв.
Нагадаємо, Сполучені штати Америки вітають заклики українського суспільства до ефективного і прозорого судочинства та наголошують на необхідності створення антикорупційного суду.
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