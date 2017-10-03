Важливо, щоб Трамп зустрівся з Порошенком раніше, ніж із Путіним, - АП

Підготовка зустрічі Порошенка і Трампа була однією із цілей нещодавнього візиту глави МЗС України Павла Клімкіна до Вашингтона

Українські дипломати працюють над тим, щоб зустріч президента України Петра Порошенка із президентом США Дональдом Трампом відбулась до можливої зустрічі Трампа і Путіна, проведення якої в Кремлі анонсували до саміту країн "Великої двадцятки", який відбудеться у Гамбурзі 7-8 липня.

Про це в інтерв'ю Громадському розказав заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

"Наразі наша дипломатія активно працює над тим, щоб ця зустріч (Порошенка і Трампа – ред.) відбулась якомога швидше. Але принципово важливо, щоб вона, дійсно, відбулась до майбутньої зустрічі президента Трампа з президентом Росії", – сказав він.

При цьому заступник глави Адміністрації президента зауважив, що підготовка зустрічі Порошенка і Трампа була однією із цілей нещодавнього візиту глави МЗС України Павла Клімкіна до Вашингтона, де він провів зустрічі, зокрема, із держсекретарем США Рексом Тіллерсоном і новопризначеним радником Трампа з питань національної безпеки Раймондом Макмастером.

"Цей візит ми розглядаємо в контексті майбутнього візиту президента України до Вашингтона і наразі після візиту Клімкіна відбувається аналіз того, що можна закласти як підсумки для майбутньої зустрічі президентів, і, звичайно, в залежності від наповнення зустрічей, будуть визначатись конкретні дати", – підсумував Єлісєєв.

Нагадаємо, Сполучені штати Америки вітають заклики українського суспільства до ефективного і прозорого судочинства та наголошують на необхідності створення антикорупційного суду.