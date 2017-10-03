Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Важливо, щоб Трамп зустрівся з Порошенком раніше, ніж із Путіним, - АП

Підготовка зустрічі Порошенка і Трампа була однією із цілей нещодавнього візиту глави МЗС України Павла Клімкіна до Вашингтона
Українські дипломати працюють над тим, щоб зустріч президента України Петра Порошенка із президентом США Дональдом Трампом відбулась до можливої зустрічі Трампа і Путіна, проведення якої в Кремлі анонсували до саміту країн "Великої двадцятки", який відбудеться у Гамбурзі 7-8 липня.
Важливо, щоб Трамп зустрівся з Порошенком раніше, ніж із Путіним, - АП Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla / Getty

Про це в інтерв'ю Громадському розказав заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

"Наразі наша дипломатія активно працює над тим, щоб ця зустріч (Порошенка і Трампа – ред.) відбулась якомога швидше. Але принципово важливо, щоб вона, дійсно, відбулась до майбутньої зустрічі президента Трампа з президентом Росії", – сказав він.

При цьому заступник глави Адміністрації президента зауважив, що підготовка зустрічі Порошенка і Трампа була однією із цілей нещодавнього візиту глави МЗС України Павла Клімкіна до Вашингтона, де він провів зустрічі, зокрема, із держсекретарем США Рексом Тіллерсоном і новопризначеним радником Трампа з питань національної безпеки Раймондом Макмастером.

"Цей візит ми розглядаємо в контексті майбутнього візиту президента України до Вашингтона і наразі після візиту Клімкіна відбувається аналіз того, що можна закласти як підсумки для майбутньої зустрічі президентів, і, звичайно, в залежності від наповнення зустрічей, будуть визначатись конкретні дати", – підсумував Єлісєєв.

Нагадаємо, Сполучені штати Америки вітають заклики українського суспільства до ефективного і прозорого судочинства та наголошують на необхідності створення антикорупційного суду.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 03 2017 20:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.