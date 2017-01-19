Вбивство російського посла в Туреччині: арештували двох підозрюваних
Один із заарештованих - Серджан Башар - є співробітником поліції.
Загалом прокуратура турецької столиці напередодні допитала кілька підозрюваних у причетності до замаху.
Разом із Башаром на запитання слідчих відповідали підприємець Енес Асим Силін, адвокат Серкан О., співробітник поліції Гасан Т. і викладач вузу Абдулькадир Ш. Про це повідомляє агентство Anadolu.
Зазначається, що після допиту Абдулькадир Ш. був звільнений з-під варти, тоді як Серджан Башар і Енес Асим Силін за рішенням суду заарештовані і відправлені до в'язниці "Синджан".
При цьому Серкан О. і Гасан Т. звільнені під підписку про невиїзд.
Слідство заявляє, що співробітник поліції Серджан Башар - це активіст терористичної течії Фетхуллаха Гюлена (FETO), який "курирував" прибічників FETO з числа курсантів Поліцейської школи імені Рушту Унсала в Ізмірі, де навчався і вбивця російського посла - Мевлют Мерт Алтинташ.
При цьому будинок у кварталі Деметевлер в Анкарі, де був прописаний Алтинташ, також належав Серджану Башару.
Як повідомлялося, в Туреччині вважають, що вбивця посла Росії у Туреччині Андрія Карлова був пов'язаний з організацією мусульманського проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби перевороту в країні в липні.
Напередодні турецька поліція також затримала організатора виставки, під час якої був убитий посол.
Нагадаємо, що увечері 19 грудня посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був убитий в результаті нападу на відкритті виставки "Росія очима турків". Росія кваліфікує вбивство дипломата як теракт.
Нападник назвав теракт актом відплати за дії Росії в Алеппо. Згодом стало відомо, що чоловік на ім’я Мерт Алтінташ працював у відділі спецоперацій поліції Анкари.
Зазначимо, поліція Туреччини затримала 13 підозрюваних у справі вбивства посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.
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