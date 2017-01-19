Вбивство російського посла в Туреччині: арештували двох підозрюваних

Один із заарештованих є співробітником поліції

Суд Анкари виніс ухвалу про арешт двох затриманих у рамках розслідування замаху на посла Росії у Туреччині Андрія Карлова.

Один із заарештованих - Серджан Башар - є співробітником поліції.

Загалом прокуратура турецької столиці напередодні допитала кілька підозрюваних у причетності до замаху.

Разом із Башаром на запитання слідчих відповідали підприємець Енес Асим Силін, адвокат Серкан О., співробітник поліції Гасан Т. і викладач вузу Абдулькадир Ш. Про це повідомляє агентство Anadolu.

Зазначається, що після допиту Абдулькадир Ш. був звільнений з-під варти, тоді як Серджан Башар і Енес Асим Силін за рішенням суду заарештовані і відправлені до в'язниці "Синджан".

При цьому Серкан О. і Гасан Т. звільнені під підписку про невиїзд.

Слідство заявляє, що співробітник поліції Серджан Башар - це активіст терористичної течії Фетхуллаха Гюлена (FETO), який "курирував" прибічників FETO з числа курсантів Поліцейської школи імені Рушту Унсала в Ізмірі, де навчався і вбивця російського посла - Мевлют Мерт Алтинташ.

При цьому будинок у кварталі Деметевлер в Анкарі, де був прописаний Алтинташ, також належав Серджану Башару.

Як повідомлялося, в Туреччині вважають, що вбивця посла Росії у Туреччині Андрія Карлова був пов'язаний з організацією мусульманського проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби перевороту в країні в липні.

Напередодні турецька поліція також затримала організатора виставки, під час якої був убитий посол.

Нагадаємо, що увечері 19 грудня посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був убитий в результаті нападу на відкритті виставки "Росія очима турків". Росія кваліфікує вбивство дипломата як теракт.

Нападник назвав теракт актом відплати за дії Росії в Алеппо. Згодом стало відомо, що чоловік на ім’я Мерт Алтінташ працював у відділі спецоперацій поліції Анкари.

Зазначимо, поліція Туреччини затримала 13 підозрюваних у справі вбивства посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.