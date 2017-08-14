Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Вчені виявили 91 вулкан під антарктичним крижаним щитом

Вулканічний пояс може виявитися найбільшим на планеті
Вчені з Единбурзького університету виявила у західній частині Антарктиди 91 вулкан, що розташовані під двокілометровим крижаним щитом.
Вчені виявили 91 вулкан під антарктичним крижаним щитом Фото: animatorsketchbook.blogspot.com
Про це повідомляє газета "Комерсант".
 
На думку геологів, вулканічний пояс може виявитися найбільшим на планеті. Раніше дослідникам вдалося виявити 47 вулканів в цьому регіоні.
 
Як зазначає видання, висота виявлених вулканів становить від 100 до 3850 метрів.
 
"Ми були приголомшені. Ми не очікували виявити таку кількість. Кількість вулканів на заході Антарктиди, про існування яких нам було відомо, практично потроїлася", - цитує газета спеціаліста по льодовиках Роберта Бингэма. Він сказав, що більшість з виявлених вулканів знаходяться на морському дні, прихованому під шельфовим льодовиком Росса.
 
Росс підкреслив, що активність цих вулканів — це дуже важливе питання, яке ще належить вивчити "як можна швидше". За його словами, виверження хоча б одного з них може мати трагічні наслідки для регіону і спричинити за собою танення великої кількості льодовиків.
 
Нагадаємо, раніше космічне агентство NASA оприлюднило відео танення льодовиків Арктики, зроблене на основі кадрів з супутників.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 08 2017 07:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.