ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИВчені з Единбурзького університету виявила у західній частині Антарктиди 91 вулкан, що розташовані під двокілометровим крижаним щитом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вчені виявили 91 вулкан під антарктичним крижаним щитом
Вулканічний пояс може виявитися найбільшим на планеті
Фото: animatorsketchbook.blogspot.com
Про це повідомляє газета "Комерсант".
На думку геологів, вулканічний пояс може виявитися найбільшим на планеті. Раніше дослідникам вдалося виявити 47 вулканів в цьому регіоні.
Як зазначає видання, висота виявлених вулканів становить від 100 до 3850 метрів.
"Ми були приголомшені. Ми не очікували виявити таку кількість. Кількість вулканів на заході Антарктиди, про існування яких нам було відомо, практично потроїлася", - цитує газета спеціаліста по льодовиках Роберта Бингэма. Він сказав, що більшість з виявлених вулканів знаходяться на морському дні, прихованому під шельфовим льодовиком Росса.
Росс підкреслив, що активність цих вулканів — це дуже важливе питання, яке ще належить вивчити "як можна швидше". За його словами, виверження хоча б одного з них може мати трагічні наслідки для регіону і спричинити за собою танення великої кількості льодовиків.
Нагадаємо, раніше космічне агентство NASA оприлюднило відео танення льодовиків Арктики, зроблене на основі кадрів з супутників.
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14 08 2017 07:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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