НОВИНИВчені виявили у 22% з 50 ззовні здорових людей генетичні мутації, які можуть призвести до розвитку рідкісних спадкових хвороб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вчені виявили у 22% з 50 здорових людей генетичні мутації
MedSeq обрали 100 людей та розшифрували ДНК половини з них
Фото: з вільних джерел
Лікарі з проекту MedSeq обрали 100 людей та розшифрували ДНК половини з них, повідомляє MIT Technology Review.
Зазначається, що у цих 22% є варіації в одному з 5 тисяч генів, пов'язані з цими хворобами, водночас у більшості з них жодні симптоми не виявляються.
Наприклад, у двох добровольців були генетичні варіації, які викликають аномалії серцевого ритму, але їх кардіограми були нормальними.
Нагадаємо, група дослідників на конференції Global Biodiversity Genomics Conference заявила про намір розшифрувати геноми всіх живих істот на Землі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 06 2017 15:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа