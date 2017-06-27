Вчені виявили у 22% з 50 здорових людей генетичні мутації

MedSeq обрали 100 людей та розшифрували ДНК половини з них

Вчені виявили у 22% з 50 ззовні здорових людей генетичні мутації, які можуть призвести до розвитку рідкісних спадкових хвороб.

Лікарі з проекту MedSeq обрали 100 людей та розшифрували ДНК половини з них, повідомляє MIT Technology Review.

Зазначається, що у цих 22% є варіації в одному з 5 тисяч генів, пов'язані з цими хворобами, водночас у більшості з них жодні симптоми не виявляються.

Наприклад, у двох добровольців були генетичні варіації, які викликають аномалії серцевого ритму, але їх кардіограми були нормальними.

Нагадаємо, група дослідників на конференції Global Biodiversity Genomics Conference заявила про намір розшифрувати геноми всіх живих істот на Землі.