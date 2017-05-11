ВДВ України перейменують

Про це повідомляється на сторінці 79-ї десантно-штурмової бригади у Facebook.

"У листопаді 2017 року Високомобільні війська стануть Десантно-штурмовими військами. Певних змін зазнають елементи форми одягу та атрибутики, однак головна місія десантників – бути у всьому першими, бути кращими, бути на вістрі подій і виконувати найскладніші завдання – все це залишається актуальним для "крилатих піхотинців", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що зараз країна переживає часи змін, змінюються й самі Збройні сили України.

"Поступово покращується технічне оснащення української армії, речове забезпечення, у війська надходять нові зразки зброї та озброєння, спорядження стає сучаснішим. Хотілося б, щоб ці процеси проходили швидше, але всі ми розуміємо, що нині держава робить все можливе, щоб забезпечити всім необхідним своїх захисників", – зазначається в повідомленні.

Десантники наголошують, що їхні завдання і можливості часто відрізняються від завдань інших військових формувань.

"І ми повинні завжди тримати в пам’яті той факт, що з тієї сторони, звідки щодоби ведуться обстріли наших позицій, бойовики теж носять блакитні берети і теж називають себе десантниками", – підкреслюють військові.

Українські десантники наголошують, що вони мають відрізнятися від агресора, який намагається позбавити країну державності.

"Ми повинні відрізнятися. Саме тому було прийняте рішення, яке багато кому видається спірним і вже спричинило дискусії у військовому середовищі. Але ж ми, десантники, пам’ятаємо, що наша сила – в дисципліні, в неухильному виконанні наказів і розпоряджень, чи не так?" – Резюмують військові.

Командувач Високомобільних десантних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Михайло Забродський наголосив, що ВДВ замінять на Десантно-штурмовi вiйська у зв'язку iз цiлями та принципами застосування таких пiдроздiлiв.

"Змiни вiдбудуться i у формi десантникiв, якi головним чином будуть схожими на традицiї подiбних пiдроздiлiв бiльшостi країн свiту", – зазначив він.

Нагадаємо, станом на початок серпня 2017-го з початку бойових дій на Донбасі загинули 467 військовослужбовців Високомобільних десантних військ.