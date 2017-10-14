Великобританія планує заборонити перебування у громадських місцях з кислотою
Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ Великобританії в суботу, 14 жовтня, пише DW.
Особи, спіймані на перебуванні в публічних місцях із кислотою, будуть оштрафовані. Повторне таке затримання без надання вагомих причин на те, щоб мати кислотні речовини при собі, передбачає ув'язнення терміном на щонайменше шість місяців. Окрім того, продаж зазначених хімікатів неповнолітнім також планують заборонити.
У період з листопада 2016 по квітень 2017 року в Англії та Уельсі було зафіксовано 408 кислотних атак. Значна кількість жертв залишилися з невиправними пошкодженнями зовнішності, здоров’ю потерпілих завдано значної шкоди.
"Ви всі бачили фотографії жертв, які не одужали. Нескінчені операції і зруйновані життя", – прокоментувала хвилю кислотних нападів міністерка внутрішніх справ Великобританії Ембер Радд під час конференції Консервативної партії у Манчестері, що відбулась на початку жовтня.
Вона також прагне "радикально" обмежити в подальшому продаж сірчаної кислоти, оскільки її використовують для виробництва вибухівки.
Нагадаємо, у французькому місті Марсель чотирьох туристок із США облили соляною кислотою.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа