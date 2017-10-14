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Великобританія планує заборонити перебування у громадських місцях з кислотою

Таким чином влада прагне посилити покарання за кислотні атаки
Британський уряд планує встановити обмеження на появу в громадських місцях з кислотою та її продаж через різке зростання кількості подібних нападів, які захлеснули країну впродовж останніх місяців.
Великобританія планує заборонити перебування у громадських місцях з кислотою Фото: reuters.com

Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ Великобританії в суботу, 14 жовтня, пише DW.

Особи, спіймані на перебуванні в публічних місцях із кислотою, будуть оштрафовані. Повторне таке затримання без надання вагомих причин на те, щоб мати кислотні речовини при собі, передбачає ув'язнення терміном на щонайменше шість місяців. Окрім того, продаж зазначених хімікатів неповнолітнім також планують заборонити.

У період з листопада 2016 по квітень 2017 року в Англії та Уельсі було зафіксовано 408 кислотних атак. Значна кількість жертв залишилися з невиправними пошкодженнями зовнішності, здоров’ю потерпілих завдано значної шкоди.

"Ви всі бачили фотографії жертв, які не одужали. Нескінчені операції і зруйновані життя", – прокоментувала хвилю кислотних нападів міністерка внутрішніх справ Великобританії Ембер Радд під час конференції Консервативної партії у Манчестері, що відбулась на початку жовтня.

Вона також прагне "радикально" обмежити в подальшому продаж сірчаної кислоти, оскільки її використовують для виробництва вибухівки.

Нагадаємо, у французькому місті Марсель чотирьох туристок із США облили соляною кислотою.

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14 10 2017 22:00
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