Великий бізнес став платити більше податків
Надходження від податку на прибуток зросли майже вдвічі - з 24,6 млрд грн за сім місяців 2017 року до 40,7 млрд грн в поточному році, повідомляє Офіс найбільших платників податків.
Надходження від податку на додану вартість зросли на 8,7 млрд грн - до 76,1 млрд грн.
Надходження від акцизу скоротилися на 1,8 млрд грн - до 33,8 млрд грн.
Найбільші надходження забезпечив великий бізнес з Києва - 129,7 млрд грн, Дніпра - 16,3 млрд грн, Харкова - 8,3 млрд грн.
"Частка податкових платежів від великого бізнесу, який обслуговується Офісом, становила 57,8% від загального збору податків", - зазначили у відомстві.
Зазначимо, що за підсумками 2017 року інфляція в Україні становила 13,7%.
Нагадаємо, в Україні пропонують відзначити податок на прибуток підприємств і ввести замість нього податок на виведений капітал.
МВФ наполегливо рекомендував Адміністрації президента не вносити на розгляд Верховної ради законопроект про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал.
МВФ висловлює серйозну стурбованість з приводу втрат доходів державного бюджету.
Президент Порошенко вніс до Верховної Ради закон про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал з урахуванням пропозицій про відповідні бюджетні компенсації у липні 2018 року.
Податок на виведений капітал передбачає, що бізнесу не потрібно платити 20% державі, а можна вкласти ці гроші в розвиток своєї компанії.
Для іноземних інвесторів це значить, що податкова ставка буде фіксована - 15%, тоді як зараз податкове навантаження на компанії може становити до 25%.
Є підстави припускати, що податок на виведений капітал в перші два роки принесе в бюджет менше, ніж податок на прибуток, але на третій рік надходження різко зростуть, перекриваючи недобір перших років, даючи при цьому близько 7% ВВП, замість нинішніх 2-3%.
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