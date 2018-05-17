Верховна Рада ухвалила закон, яким дозволяється трансплантація органів після смерті донора

Закон набуває чинності через 1 рік після опублікування.

За прийняття в цілому законопроекту № 2386а-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони здоров’я та трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людині" проголосувало 255 депутатів, за мінімально необхідних 226.

Законом передбачається презумпція незгоди – матеріал для пересадки може бути отриманий з тіла померлої особи лише у випадку, якщо вона за життя дала згоду на трансплантацію.

Згідно зі статтею 16 закону кожна повнолітня дієздатна особа має право надати письмову згоду або незгоду на вилучення анатомічних матеріалів з її тіла для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів після її смерті.

У живого донора може бути вилучено анатомічні матеріали лише за наявності його добровільної та усвідомленої згоди на донорство анатомічних матеріалів, наданої у письмовому вигляді.

Рада встановила, що всі відомості стосовно згоди або незгоди на донорство вносяться до Єдиної державної інформаційної системи.

Після внесення зазначених відомостей до інформаційної системи трансплантації, згідно із законопроектом, відмітки про надання особою згоди або незгоди на посмертне донорство та про зміну цього волевиявлення за бажанням особи вносяться до паспорта громадянина України або водійські права.

Єдина державна інформаційна система трансплантації – електронна автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, обробки, адаптування, зміни, поновлення, використання і поширення, знеособлення та знищення визначеної цим Законом інформації та здійснення автоматизованого об’єктивного і неупередженого розподілу анатомічних матеріалів людини, визначення пари донор-реципієнт, що зберігається на державних інформаційних ресурсах.

Голова комітету ВР з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець зазначила, що система трансплантації буде розвиватися виключно на державному фінансуванні. «Тобто зафіксовано, що жодних комерційних моментів, жодних бізнес-структур, які братимуть у цьому участь, не може бути», - наголосила вона.

Також закон визначає групи людей, які не зможуть бути донорами. Це діти-сироти, люди, особа яких не встановлена, та учасники АТО. "Таким чином, поставивши ці запобіжники, ми унеможливили ситуацію, коли "чорна" трансплантологія може стати ризиком в нашій країні під час війни", - підкреслила Богомолець.

З метою запобігання нелегальній трансплантації та торгівлі органами та/або іншими анатомічними матеріалами законом вносяться зміни до Кримінального кодексу України в частині встановлення більш суворої відповідальності за порушення законодавства в частині трансплантації органів та/або інших анатомічних матеріалів людині.

Нагадуємо, що вперше в Україні проведено операцію з трансплантації легень від живого донора.