Верховна Рада ухвалила законопроект про ринок електроенергії

Тепер виробники зможуть продавати свою енергію на різних ринках в різні відрізки часу

Верховна Рада на ранковому засіданні у четвер, 13 квітня, 277 голосами "за" прийняла законопроект №4493 про ринок електроенергії.

Проект покликаний був забезпечити надійну і безпечну поставку електричної енергії споживачам з урахуванням їх інтересів, мінімізації витрат на послуги поставки, шляхом визначення на законодавчому рівні організаційної структури і принципів функціонування ринку електроенергії, основ і передумов його реформування, повідомляє "LB.ua".

Зараз вся електроенергія, яка виробляється в Україні, продається за регульованою ціною на Оптовому ринку електроенергії, оператором якого є ДП "Енергоринок". Потім вона поставляється споживачам через обленерго, що займають монопольне становище в кожному регіоні. Згідно з дослідженням Антимонопольного комітету, нинішня ситуація призвела до того, що між виробниками електроенергії і її імпортерами немає цінової конкуренції. Тому вони не зацікавлені в боротьбі за споживача, що відображається на ціні і на якості послуг.

Згідно з новими правилами, виробники зможуть продавати свою енергію на різних ринках в різні відрізки часу (ринок двосторонніх контрактів, ринок "на добу вперед", внутрісуточних ринок, балансуючий ринок, ринок допоміжних послуг), при цьому ціну буде встановлювати не Нацкомісія, а ринок. Для споживачів це означає, що вони зможуть вибирати "тарифні пакети".

При цьому в законодавство вводиться поняття трейдера. Це суб'єкт господарювання, чия діяльність полягає виключно в перепродажі електричної енергії, крім продажу споживачам. Виробник, трейдер і постачальник електроенергії не зможуть належати одному виробникові.

Мета законопроекту - створення ринкових умов за європейським зразком в секторі електроенергетики. Очікується, що він дозволить Україні інтегруватися в Європейську енергомережу замість російської і зніме ціноутворення на електроенергію і вугілля з ручного режиму.

Реформа ринку електроенергії - зобов'язання України перед західними партнерами.

Як відомо, в першому читанні законопроект був прийнятий у вересні 2016 року. 6 квітня 2017 року парламент зробив першу спробу затвердити його в цілому, але голосів вистачило тільки на те, щоб повернути його на повторне друге читання.