Верховний комісар ОБСЄ після візиту до Закарпаття: Двомовна освіта - основа балансу
Як йдеться у звіті ОБСЄ, комісар Заньєр відвідав Ужгород, село Соломоново, Мукачево та Берегово.
Верховний комісар звернув особливу увагу на проблеми меншин в галузі освіти.
Він обмінявся думками щодо способів впровадження недавно прийнятого в Україні закону про освіту з владою, представниками національних меншин та освітянами.
Заньєр відвідав пілотну школу в регіоні, де вже впроваджується двомовне навчання.
"Двомовна освіта є ефективним способом знайти баланс між збереженням і просуванням ідентичності меншин, а також сприяє успішній соціальній інтеграції через посилення ролі державної мови", - сказав він, вітаючи використання цього підходу в багатонаціональному Закарпатті.
Нагадаємо, відвідати спільноти національних меншин Закарпаття вимагала Угорщина на тлі різкого протесту і навіть протидії ухваленому в Україні освітньому закону, який вимагає знання державної мови. Також 4 лютого невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю в угорський культурний центр в Ужгороді, після чого МЗС Угорщини закликало ОБСЄ ввести наглядову місію на Закарпаття.
На другий день візиту верховний комісар ОБСЄ Заньєр закликав не політизувати суперечки щодо мовного питання в українській освітній реформі, наголосивши на необхідності вивчення як державної мови, так і рідної.
Нагадаємо, що Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія, опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".
Документ містить низку рекомендації для України, але водночас – вважає, що права угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть бути дотримані без внесення змін до сьомої статті закону, тобто тієї, якою встановлюється мова навчання.
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