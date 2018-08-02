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Верховний комісар ОБСЄ після візиту до Закарпаття: Двомовна освіта - основа балансу

Посилення ролі державної мови допоможе нацменшинам інтегруватися - Заньєр
Верховний комісар ОБСЄ з питань національних меншин Ламберто Заньєр за підсумками візиту до чотирьох населених пунктів Закарпатської області 6-7 лютого виступив з заявою на підтримку двомовної освіти в Україні.
Верховний комісар ОБСЄ після візиту до Закарпаття: Двомовна освіта - основа балансу Ламберто Заньєр. Фото: osce.org

Як йдеться у звіті ОБСЄ, комісар Заньєр відвідав Ужгород, село Соломоново, Мукачево та Берегово.

Верховний комісар звернув особливу увагу на проблеми меншин в галузі освіти.

Він обмінявся думками щодо способів впровадження недавно прийнятого в Україні закону про освіту з владою, представниками національних меншин та освітянами.

Заньєр відвідав пілотну школу в регіоні, де вже впроваджується двомовне навчання.

"Двомовна освіта є ефективним способом знайти баланс між збереженням і просуванням ідентичності меншин, а також сприяє успішній соціальній інтеграції через посилення ролі державної мови", - сказав він, вітаючи використання цього підходу в багатонаціональному Закарпатті.

Нагадаємо, відвідати спільноти національних меншин Закарпаття вимагала Угорщина на тлі різкого протесту і навіть протидії ухваленому в Україні освітньому закону, який вимагає знання державної мови. Також 4 лютого невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю в угорський культурний центр в Ужгороді, після чого МЗС Угорщини закликало ОБСЄ ввести наглядову місію на Закарпаття.

На другий день візиту верховний комісар ОБСЄ Заньєр закликав не політизувати суперечки щодо мовного питання в українській освітній реформі, наголосивши на необхідності вивчення як державної мови, так і рідної.

Нагадаємо, що Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія, опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".

Документ містить низку рекомендації для України, але водночас – вважає, що права угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть бути дотримані без внесення змін до сьомої статті закону, тобто тієї, якою встановлюється мова навчання.

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