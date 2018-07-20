Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Верховний суд дозволив Ощадбанку стягнути з "Укртелекому" 1,1 млрд грн

Таким чином там отримали право на примусове стягнення з Укртелекому заборгованості за договором купівлі-продажу облігацій
Верховний суд України частково задовольнив касаційну скаргу державного Ощадбанку та надав дозвіл на примусове стягнення з "Укртелекому" 1,1 мільярда гривень.
Верховний суд дозволив Ощадбанку стягнути з "Укртелекому" 1,1 млрд грн Фото: forbes.ua

"Верховний суд постановою від 17 липня 2018 року частково задовольнив касаційну скаргу Ощадбанку та скасував рішення господарського суду м. Києва та постанову Київського апеляційного господарського суду про розірвання договору купівлі-продажу облігацій, укладеного між банком та Укртелекомом, на суму понад 1 млрд. грн", -  повідомляє прес-служба Ощадбанку.

В Ощадбанку також повідомляють, що таким чином там отримали право на примусове стягнення з Укртелекому заборгованості за договором купівлі-продажу облігацій. Відповідний позов банк направив до господарського суду Києва.

Як повідомляється, у 2013 році Ощадбанк придбав у ТОВ "ЕСУ" облігації на суму 1 мільярд гривень. В якості застави за боргом, "ЕСУ" надала Ощадбанку 92,8% акцій "Укртелекому". В той же час, "ЕСУ" мала викупити продані банку облігації, проте не зробила цього.

Компанія "ЕСУ" належить українському олігарху Рінату Ахметову, а купівля-продаж облігацій відбулися у період приватизації Ахметовим "Укртелекому".

Суди нижчих інстанцій мотивували рішення у відмові погасити борги Ахметова перед Ощадбанком тим, що "Укртелеком" перебував у особливому статусі приватизації.

Також окружний суд Нікосії ухвалив рішення на користь компанії "СКМ", що належить українському олігарху Рінату Ахметову, у справі про правовий статус "Укртелекому".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 07 2018 12:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.