Верховний суд дозволив Ощадбанку стягнути з "Укртелекому" 1,1 млрд грн
"Верховний суд постановою від 17 липня 2018 року частково задовольнив касаційну скаргу Ощадбанку та скасував рішення господарського суду м. Києва та постанову Київського апеляційного господарського суду про розірвання договору купівлі-продажу облігацій, укладеного між банком та Укртелекомом, на суму понад 1 млрд. грн", - повідомляє прес-служба Ощадбанку.
В Ощадбанку також повідомляють, що таким чином там отримали право на примусове стягнення з Укртелекому заборгованості за договором купівлі-продажу облігацій. Відповідний позов банк направив до господарського суду Києва.
Як повідомляється, у 2013 році Ощадбанк придбав у ТОВ "ЕСУ" облігації на суму 1 мільярд гривень. В якості застави за боргом, "ЕСУ" надала Ощадбанку 92,8% акцій "Укртелекому". В той же час, "ЕСУ" мала викупити продані банку облігації, проте не зробила цього.
Компанія "ЕСУ" належить українському олігарху Рінату Ахметову, а купівля-продаж облігацій відбулися у період приватизації Ахметовим "Укртелекому".
Суди нижчих інстанцій мотивували рішення у відмові погасити борги Ахметова перед Ощадбанком тим, що "Укртелеком" перебував у особливому статусі приватизації.
Також окружний суд Нікосії ухвалив рішення на користь компанії "СКМ", що належить українському олігарху Рінату Ахметову, у справі про правовий статус "Укртелекому".
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