Від опівночі бойовики чотири рази обстрілювали позиції ЗСУ, – штаб АТО
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00.
"Сьогоднішній день знову продемонстрував, що навіть на тлі загального зменшення кількості збройних провокацій, ворог й надалі зухвало порушує мирні домовленості і застосовує важке озброєння... Загалом від початку доби бойовики 4 рази порушили перемир'я", – йдеться в повідомленні.
Близько опівдня бойовики били із 120-мм міномету та випустили щонайменше 11 мін калібру 82 мм по позиціях ЗСУ в районі Широкиного, що на приморському напрямку.
Окрім цього, неподалік Красногорівки незаконні збройні формування застосовували автоматичні гранатомети і стрілецьку зброю.
На донецькому напрямку на підступах до Авдіївки бойовики упродовж майже години обстрілювали українські опорні пункти з великокаліберних кулеметів.
На луганському напрямку під вогонь кулеметів і стрілецької зброї потрапили захисники Валуйського.
"Унаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає", – резюмують у прес-центрі штабу АТО.
Нагадаємо, за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій один український воїн отримав поранення.
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