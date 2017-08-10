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Від опівночі бойовики чотири рази обстрілювали позиції ЗСУ, – штаб АТО

Під час обстрілів використовували важке озброєння
У зоні АТО від опівночі 8 жовтня перемир’я було порушено чотири рази. Бойовики застосовували важке озброєння. Втрат серед ЗСУ немає.
Від опівночі бойовики чотири рази обстрілювали позиції ЗСУ, – штаб АТО Фото: facebook.com/ato.news

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00.

"Сьогоднішній день знову продемонстрував, що навіть на тлі загального зменшення кількості збройних провокацій, ворог й надалі зухвало порушує мирні домовленості і застосовує важке озброєння... Загалом від початку доби бойовики 4 рази порушили перемир'я", – йдеться в повідомленні.

Близько опівдня бойовики били із 120-мм міномету та випустили щонайменше 11 мін калібру 82 мм по позиціях ЗСУ в районі Широкиного, що на приморському напрямку.

Окрім цього, неподалік Красногорівки незаконні збройні формування застосовували автоматичні гранатомети і стрілецьку зброю.

На донецькому напрямку на підступах до Авдіївки бойовики упродовж майже години обстрілювали українські опорні пункти з великокаліберних кулеметів. 

На луганському напрямку під вогонь кулеметів і стрілецької зброї потрапили захисники Валуйського. 

"Унаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає", – резюмують у прес-центрі штабу АТО.

Нагадаємо, за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій один український воїн отримав поранення.

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08 10 2017 20:00
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