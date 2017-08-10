АТО: 19 обстрілів, один боєць ЗСУ отримав поранення

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій один український воїн отримав поранення.

Якщо вдень кількість ворожих вогневих провокацій була мінімальною, то після 18 години російсько-окупаційні угруповання збільшили бойову активність на усіх напрямках, - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, увечорі бойовики декілька годин з різних видів гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї били по українських захисниках на південно-східних околицях Авдіївки. Також під ворожим вогнем опинились укріплення ЗСУ біля Майорська і Зайцевого.

Близько 19 години, в результаті гранатометного обстрілу опорного пункту сил АТО неподалік Пісків, отримав поранення один український військовослужбовець.

На Приморському напрямку проросійські найманці з гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілювали позиції ЗСУ на підступах до Водяного, Гнутового, Старогнатівки. А близько 21 години, випустили 5 мін калібру 82 міліметри неподалік Талаківки.

Збільшилась кількість ворожих провокацій і на Луганському напрямку, який у попередні декілька днів був відносно спокійним.

Так, ввечері бойовики двічі з різних видів гранатометів обстріляли українські опорні пункти біля Трьохізбенки. А близько 23 години там само застосували і 82-міліметровий міномет. Крім того, наприкінці доби ворог двічі з гранатометів відкривав вогонь поблизу Кримського.

Як зазначили у штабі, під час 11 обстрілів, коли виникала загроза життю українських бійців, сили АТО жорстко відповідали ворогу.

Нагадаємо, українська сторона СЦКК заявила, що бойовики обстріляли позиції сил антитерористичної операції в Пісках і Авдіївці (Донецька область) з танка і мінометів.

Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції констатувала надання статусу учасника бойових дій 316612 учасникам АТО.