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АТО: 19 обстрілів, один боєць ЗСУ отримав поранення

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО загострилась
Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій один український воїн отримав поранення.
АТО: 19 обстрілів, один боєць ЗСУ отримав поранення Фото: afp.com

Якщо вдень кількість ворожих вогневих провокацій була мінімальною, то після 18 години російсько-окупаційні угруповання збільшили бойову активність на усіх напрямках, - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, увечорі бойовики декілька годин з різних видів гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї били по українських захисниках на південно-східних околицях Авдіївки. Також під ворожим вогнем опинились укріплення ЗСУ біля Майорська і Зайцевого.

Близько 19 години, в результаті гранатометного обстрілу опорного пункту сил АТО неподалік Пісків, отримав поранення один український військовослужбовець.

На Приморському напрямку проросійські найманці з гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілювали позиції ЗСУ на підступах до Водяного, Гнутового, Старогнатівки. А близько 21 години, випустили 5 мін калібру 82 міліметри неподалік Талаківки.

Збільшилась кількість ворожих провокацій і на Луганському напрямку, який у попередні декілька днів був відносно спокійним.

Так, ввечері бойовики двічі з різних видів гранатометів обстріляли українські опорні пункти біля Трьохізбенки. А близько 23 години там само застосували і 82-міліметровий міномет. Крім того, наприкінці доби ворог двічі з гранатометів відкривав вогонь поблизу Кримського.

Як зазначили у штабі, під час 11 обстрілів, коли виникала загроза життю українських бійців, сили АТО жорстко відповідали ворогу.

Нагадаємо, українська сторона СЦКК заявила, що бойовики обстріляли позиції сил антитерористичної операції в Пісках і Авдіївці (Донецька область) з танка і мінометів.

Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції констатувала надання статусу учасника бойових дій 316612 учасникам АТО.

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08 10 2017 10:20
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