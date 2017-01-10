Від опівночі бойовики відкривали вогонь тричі, ЗСУ стріляли у відповідь, – штаб АТО

За інформацією штабу АТО, від початку доби 1 жовтня на Донбасі зафіксовано лише три випадки обстрілів з боку незаконних збройних формувань.

Як повідомили у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00 1 жовтня, сьогоднішній день вирізнявся дотриманням бойовиками режиму тиші на Донецькому і Луганському напрямках.

З опівночі зафіксовано лише три випадки порушення перемир’я на Маріупольському напрямку. Там зранку з гранатомету бойовики обстріляли позиції сил АТО неподалік Водяного. Близько опівдня незаконні збройні формування застосовували стрілецьку зброю на підступах до Новотроїцького. Згодом у районі Павлополя проросійські найманці били по українських позиціях з 82-мм міномету та великокаліберних кулеметів.

"Варто додати, що хоча збройні провокації противника були не довготривалі, наші військові в усіх випадках застосовували зброю та примушували бойовиків припинити вогонь. Від опівночі втрат серед українських захисників немає", – підсумували у прес-центрі штабу.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України підтвердили, що в зоні проведення Антитерористичної операції троє українських військовослужбовців отримали поранення за минулу добу.

На російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" зафіксовано збільшення кількості осіб у формі військового зразка, які перетинали кордон індивідуально або в групах в обох напрямках.