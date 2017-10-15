Від опівночі один український військовий отримав поранення на Донбасі, – штаб АТО

Від опівночі 15 жовтня в районі проведення АТО бойовики порушили "тишу" 9 разів, один український військовий отримав поранення.

За інформацією прес-центру штабу АТО, упродовж сьогоднішнього дня вогнева активність російсько-окупаційних угруповань була сконцентрована на Луганському напрямку.

З опівночі бойовики двічі з мінометів калібру 82 мм обстріляли позиції сил АТО в районі Трьохізбенки. Міномет цього ж калібру та автоматичний гранатомет бойовики застосовували неподалік Новотошківського, а зі стрілецької зброї проросійські найманці відкривали вогонь біля Новоолександрівки. Унаслідок цього обстрілу, близько 11 години отримав поранення один український військовий. Зараз постраждалий перебуває у військово-медичному лікувальному закладі. Його стан оцінюється як задовільний.

На Донецькому напрямку з протитанкових гранатометів бойовики били на підступах до Опитного і Зайцевого. Великокаліберний кулемет і стрілецьку зброю застосовували неподалік Водяного та Павлополя, що на Приморському напрямку.

"Загалом, від початку доби незаконні збройні формування 9 разів порушили перемир’я. Збройні Сили 4 рази відповідали ворогу використовуючи піхотне озброєння. У результаті бойових дій один український захисник отримав поранення", – підсумували в прес-центрі штабу.

Нагадаємо, за минулу добу бойовикик 23 рази порушували перемир'я.