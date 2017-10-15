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Бойовики 23 рази порушили перемир'я за минулу добу

Втрат серед українських воїнів немає
Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли позицій української армії, концентруючи активність, здебільшого, на Приморському та Луганському напрямках.
Бойовики 23 рази порушили перемир Фото: smnews.com.ua

Так, увечері ворог двічі з кулеметів бив по наших укріпленнях біля Кримського, а неподалік Лобачевого застосовував стрілецьку зброю, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"На Приморському напрямку близько 18 години окупанти відкривали вогонь з озброєння БМП та протитанкового гранатомету по околицях Водяного. З автоматичного гранатомету проросійські найманці обстрілювали укріплення сил АТО у районі Талаківки", - йдеться у повідомленні. 

На Донецькому напрямку під вогнем великокаліберних кулеметів противника опинились позиції Збройних Сил України біля Авдіївки, Новоселівки Другої, та двічі на підступах до Зайцевого. 

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 23 рази порушили перемир’я. Під час 21 обстрілу наші військові вогнем з піхотного озброєння примушували противника до миру. За добу, що минула ворог не застосовував міномети та інше важке озброєння. Унаслідок бойових дій втрат серед українських воїнів немає.

Нагадаємо, 13 жовтня бойовики 21 раз порушили пермир'я, один український боєць отримав поранення.

 

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15 10 2017 10:18
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