Від опівночі один український військовий отримав поранення на Донбасі, – штаб АТО
"Від початку доби зафіксовано три обстріли укріплень українських захисників. ... Унаслідок ворожого вогню один український воїн отримав поранення. Військовослужбовця доправлено до військово-медичного госпіталю. Йому надано необхідну медичну допомогу", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.
На Луганському напрямку бойовики з гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по позиціях ЗСУ в районі населених пунктів Новгородське та Малинове.
На Донеччині окупанти з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли опорні пункти сил АТО поблизу Водяного.
Нагадаємо, за минулу добу російсько-окупаційні війська тричі ообстріляли позицій Збройних Сил України на Донбасі. Військовослужбовець окремого загону спеціального призначення НГУ "Азов" Юрій Луговський загинув у зоні АТО 9 березня о 2 годині ночі від кулі ворожого снайпера.
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