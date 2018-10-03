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Від опівночі один український військовий отримав поранення на Донбасі, – штаб АТО

Постраждалого доправили до військово-медичного госпіталю
Штаб АТО зафіксував три обстріли бойовиками укріплень ЗСУ на Донбасі від початку доби 10 березня. Один український військовий отримав поранення.
Від опівночі один український військовий отримав поранення на Донбасі, – штаб АТО Фото: gettyimages.com

"Від початку доби зафіксовано три обстріли укріплень українських захисників. ... Унаслідок ворожого вогню один український воїн отримав поранення. Військовослужбовця доправлено до військово-медичного госпіталю. Йому надано необхідну медичну допомогу", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

На Луганському напрямку бойовики з гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по позиціях ЗСУ в районі населених пунктів Новгородське та Малинове.

На Донеччині окупанти з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли опорні пункти сил АТО поблизу Водяного.

Нагадаємо, за минулу добу російсько-окупаційні війська тричі ообстріляли позицій Збройних Сил України на Донбасі. Військовослужбовець окремого загону спеціального призначення НГУ "Азов" Юрій Луговський загинув у зоні АТО 9 березня о 2 годині ночі від кулі ворожого снайпера.

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10 03 2018 18:40
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