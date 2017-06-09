Від початку доби бойовики 13 разів обстріляли позиції ЗСУ

Обстановка у районі проведення АТО від початку доби дещо змінилася.

Сьогодні основна активність противника фіксувалась на Приморському напрямку, зокрема у районі Лебединського, інформує прес-центр штабу АТО.

Тут бойовики шість разів відкривали вогонь з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших опорних пунктах.

Крім того, ворог застосовував зброю на підступах до Широкиного та Водяного.

На Донецькому напрямку двічі під вогнем зі стрілецької зброї опинились українські укріплення біля шахти Бутівка та Зайцевого.

На Луганському напрямку єдиний обстріл нашого опорного пункту з гранатомету зафіксований близько 13 години поблизу Кримського.

Загалом від початку доби російсько-окупаційні угруповання 13 разів відкривали вогонь по позиціях української армії. Втрат серед наших військових немає.

Нагадаємо, що минула доба в зоні проведення АТО минула без втрат, бойовики розширили географію бойових дій на маріупольському напрямку.