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Від початку доби бойовики чотири рази застосовували зброю проти підрозділів ЗС України, – штаб АТО

Інтенсивність та кількість обстрілів з боку бойовиків суттєво зменшилися
Від початку доби 25 червня станом на 18:00 жоден військовослужбовець ЗС України на Донбасі не постраждав.
Від початку доби бойовики чотири рази застосовували зброю проти підрозділів ЗС України, – штаб АТО Фото: ukrafoto.com

"Хоч інтенсивність та кількість ворожих обстрілів з початку цієї доби суттєво знизилися, все ж з опівночі вже обліковано 4 факти застосування бойовиками зброї проти підрозділів ЗС України. Натомість, на жодну збройну провокацію ворога українські захисники сьогодні не піддались і вогонь не відкривали", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 25 червня 2017 року.

На Приморському напрямку незаконні збройні формування відкривали вогонь по позиціях сил АТО один раз – одразу після опівночі били зі станкового протитанкового гранатомету поблизу Павлополя.

На Донецькому напрямку бойовики порушували перемир'я двічі. Обидва рази – північно-східніше Авдіївки, в районі населеного пункту Кам'янка. Близько 13:00 години вони здійснили обстріл одного з опорних пунктів сил АТО зі стрілецької зброї. А за три години обстріляли укріплення української армії з 82-мм мінометів.

На Луганському напрямку зафіксовано лише один обстріл з боку бойовиків. Зокрема, по опівдні вони зі стрілецької зброї вели вогонь по воїнах сил АТО, які тримають оборону неподалік селища Жовте.

"В результаті ворожих обстрілів жоден військовослужбовець ЗС України сьогодні не постраждав", – додають у прес-центрі штабу АТО.

Нагадаємо, у суботу, 24 червня станом на 18:00 штабом АТО було зафіксовано 6 обстрілів з боку бойовиків. Двоє військовослужбовців ЗС України загинули. Один воїн отримав поранення. Ще один боєць сил АТО зазнав бойової травми. За ніч кількість обстрілів зросла до 26.

 

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25 06 2017 18:30
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