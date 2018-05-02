Від початку доби бойовики двічі порушили перемир'я

Російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжують порушувати режим тиші, використовуючи міномети різних калібрів.

На Луганському напрямку ворог застосував міномети калібру 82-мм, гранатомети та великокаліберні кулемети по позиціях ЗСУ в районі населеного пункту Луганське, передає прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку противник грубо порушив Мінські домовленості на Приазов’ї, де бойовики вели вогонь зі 120-мм мінометів по опорних пунктах сил АТО довкола Лебединського.

Загалом, від початку доби, зафіксовано два прицільних обстріли з боку загарбників. Унаслідок ворожого вогню ніхто із українських воїнів не постраждав.

Нагадаємо, що за минулу добу зафіксовано 5 обстрілів оборонних укріплень Збройних Сил України з боку незаконних збройних формувань, унаслідок яких поранень зазнали двоє українських захисників, ще один – отримав бойове травмування.