Від початку доби бойовики двічі порушили перемир'я
На Луганському напрямку ворог застосував міномети калібру 82-мм, гранатомети та великокаліберні кулемети по позиціях ЗСУ в районі населеного пункту Луганське, передає прес-центр штабу АТО.
На Донецькому напрямку противник грубо порушив Мінські домовленості на Приазов’ї, де бойовики вели вогонь зі 120-мм мінометів по опорних пунктах сил АТО довкола Лебединського.
Загалом, від початку доби, зафіксовано два прицільних обстріли з боку загарбників. Унаслідок ворожого вогню ніхто із українських воїнів не постраждав.
Нагадаємо, що за минулу добу зафіксовано 5 обстрілів оборонних укріплень Збройних Сил України з боку незаконних збройних формувань, унаслідок яких поранень зазнали двоє українських захисників, ще один – отримав бойове травмування.
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