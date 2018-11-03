CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Руанді від удару блискавки в церкві Адвентистів сьомого дня загинули щонайменше 16 людей, ще 140 осіб постраждали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Від удару блискавки в церкві в Руанді загинули 16 людей, поранені 140
Два тижні тому в Руанді закрили понад 700 церков через невідповідності будівельним нормам, зокрема, відсутність громовідводів
Фото: afp.com
Як повідомляє ABC News, 17 травмованих досі в лікарні.
Схожий інцидент трапився в п'ятницю, коли блискавка вразила групу з 18 студентів, один із них загинув.
Як інформує BBC, інцидент з блискавкою стався менш ніж через 2 тижні після того, як в Руанді закрили понад 700 церков через невідповідності будівельним нормам і вимогам за рівнем шуму. У деяких закритих церквах не було громовідводів.
Нагадаємо, в амстердамському аеропорту Скіпхол у Boeing 777-300 авіакомпанії KLM під час зльоту вдарила блискавка.
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11 03 2018 23:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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