Від удару блискавки в церкві в Руанді загинули 16 людей, поранені 140

Два тижні тому в Руанді закрили понад 700 церков через невідповідності будівельним нормам, зокрема, відсутність громовідводів

У Руанді від удару блискавки в церкві Адвентистів сьомого дня загинули щонайменше 16 людей, ще 140 осіб постраждали.

Як повідомляє ABC News, 17 травмованих досі в лікарні.

Схожий інцидент трапився в п'ятницю, коли блискавка вразила групу з 18 студентів, один із них загинув.

Як інформує BBC, інцидент з блискавкою стався менш ніж через 2 тижні після того, як в Руанді закрили понад 700 церков через невідповідності будівельним нормам і вимогам за рівнем шуму. У деяких закритих церквах не було громовідводів.

Нагадаємо, в амстердамському аеропорту Скіпхол у Boeing 777-300 авіакомпанії KLM під час зльоту вдарила блискавка.