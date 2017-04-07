Вімблдон: Долгополов не зумів дограти поєдинок проти Федерера Український тенісист навіть не зміг дограти стартовий поєдинок

Олександр Долгополов знявся з Відкритого чемпіонату Великобританії з тенісу 2017 року.

Фото: xsport.ua

У другому сеті матчу з Роджером Федерером Долгополов припинив боротьбу. Для Олександра це був перший поєдинок у турі після травми, яку він отримав у Гертогенбосі,- інформує Хsport.ua. The Championships, Wimbledon Grand Slam Чоловічий тенісний турнір у Лондоні, Великобританія Призовий фонд - $ 19 174 575 Перший раунд Роджер Федерер (Швейцарія, 3) - Олександр Долгополов (Україна) - 6:3, 3:0 відмова Нагадаємо, український тенісист Сергій Стаховський (122-й у світовому рейтингу) пройшов до другого кола Вімблдону.

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