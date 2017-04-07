СПОРТ НОВИНИОлександр Долгополов знявся з Відкритого чемпіонату Великобританії з тенісу 2017 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вімблдон: Долгополов не зумів дограти поєдинок проти Федерера
Український тенісист навіть не зміг дограти стартовий поєдинок
Фото: xsport.ua
У другому сеті матчу з Роджером Федерером Долгополов припинив боротьбу.
Для Олександра це був перший поєдинок у турі після травми, яку він отримав у Гертогенбосі,- інформує Хsport.ua.
The Championships, Wimbledon
Grand Slam
Чоловічий тенісний турнір у Лондоні, Великобританія
Призовий фонд - $ 19 174 575
Перший раунд
Роджер Федерер (Швейцарія, 3) - Олександр Долгополов (Україна) - 6:3, 3:0 відмова
Нагадаємо, український тенісист Сергій Стаховський (122-й у світовому рейтингу) пройшов до другого кола Вімблдону.
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04 07 2017 19:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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