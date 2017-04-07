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Вімблдон: Долгополов не зумів дограти поєдинок проти Федерера

Український тенісист навіть не зміг дограти стартовий поєдинок
Олександр Долгополов знявся з Відкритого чемпіонату Великобританії з тенісу 2017 року.
Вімблдон: Долгополов не зумів дограти поєдинок проти Федерера Фото: xsport.ua

У другому сеті матчу з Роджером Федерером Долгополов припинив боротьбу.

Для Олександра це був перший поєдинок у турі після травми, яку він отримав у Гертогенбосі,- інформує Хsport.ua.

The Championships, Wimbledon

Grand Slam

Чоловічий тенісний турнір у Лондоні, Великобританія

Призовий фонд - $ 19 174 575

Перший раунд

Роджер Федерер (Швейцарія, 3) - Олександр Долгополов (Україна) - 6:3, 3:0 відмова

Нагадаємо, український тенісист Сергій Стаховський (122-й у світовому рейтингу) пройшов до другого кола Вімблдону.

 
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04 07 2017 19:57
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