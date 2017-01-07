Вірус Petya розробили спецслужби США, - ЗМІ
Віруси Petya та WannaCry, який у травні виводив з ладу лікарні, залізниці та заводи у світі, розробили в АНБ. Згодом група хакерів, які називають себе Shadow Brokers, якимось чином викрала цю кіберзброю та оприлюднила її у квітні. Спочатку хакери виставили віруси на продаж, а нещодавно навіть почали пропонувати місячну підписку. Хто такі Shadow Brokers — досі невідомо, - йдеться у матеріалі видання New York Times, інформує DT.ua.
Колишні офіцери розвідки розповіли NYT, що немає жодних сумнівів, звідки взялася кіберзброя в руках групи. Її розробив підрозділ американської спецслужби, який донедавна називався "Підрозділом зі спеціальних операцій отримання доступу".
За оцінкою видання, АНБ приховує свою роль у розробці кіберзброї, відкидаючи безліч запитань. Так, прес-секретар Ради національної безпеки США Майкл Ентон в Білому домі заявив, що адміністраці "відповідально підходить до балансу між інтересами національної безпеки, громадською захищеністю і безпекою", відмовивши коментувати походження будь-якого вірусу, включно з Petya.
Експерти також розповіли виданню, що АНБ навряд, чи відмовиться від розвитку вразливостей операційного забезпечення Microsoft, хоч кіберзброя США і потрапила у погані руки.
Видання пише, що нещодавно в Україні хакери використали код, розроблений АНБ, для того, щоб заблокувати системи в лікарнях, супермаркетах і навіть системи радіаційного моніторингу в Чорнобилі. Більше того, у матеріалі стверджують, що вимагання викупу за ключ для розшифрування файлів було лише димовою завісою. Справжньою ж метою кібератаки було знищити комп’ютери жертв.
У середу увечері прес-секретар Ради національної безпеки США Майкл Ентон в Білому домі зауважив, що американський уряд "використовує чіткий міжвідомчий процес на високому рівні для ухвалення рішень про розкриття відомостей про вразливості" у програмному забезпеченні, "на відміну від всіх інших країн світу".
За словами Ентона, адміністрація "відповідально підходить до балансу між інтересами національної безпеки, громадською захищеністю і безпекою". Але при цьому відмовився коментувати походження будь-якого коду включно з останнім розповсюдженим вірусом Petya.
Як пише видання, натомість американський уряд звинувачує інших в розробці кіберзброї. Так, два тижні тому Департамент внутрішньої безпеки США заявив, що до атак за допомогою іншого вірусу WannaCry у травні причетна КНДР. А от до атак за допомогою Petya уряд припускає причетність Росії.
Видання пише, що використання частин американської кіберзброї у злочинах - не нове явище. Елементи комп'ютерного вірусу Stuxnet, який виводив з ладу іранські центрефуги, нещодавно були помічені у кількох кібератаках. За останні кілька місяців хакери використовували коди, розроблені АНБ, для викрадення фінансових даних у американських компаній, які потім використовувалися для крадіжки цифрових грошей.
Нагадаємо, що Microsoft підтвердив провину M.E.Doc у поширенні вірусу Petya.А, який вразив безліч компаній в Україні та світі.
Як відомо, 27 червня комп’ютерні мережі низки українських підприємств та установ зазнали масштабної кібератаки з 14 години за київським часом. Хакерські атаки здійснюють за допомогою вірусу Petya.А, який використовує недоліки операційних систем і шифрує файли.
У середу, 28 червня, сайт Кабміну повідомив, що масштабна кібератака на корпоративні мережі і мережі органів влади, яка відбулася 27 червня, зупинена.
Антивірусна компанія Symantec знайшла спосіб зупинити поширення вірусу Petya, від якого 27 червня постраждала Україна та інші країни світу.
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