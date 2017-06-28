Антивірусна компанія знайшла спосіб зупинити поширення вірусу "Петя"

Антивірусна компанія Symantec знайшла спосіб зупинити поширення вірусу Petya, від якого 27 червня постраждала Україна та інші країни світу.

Користувач повинен створити порожній файл з назвою "perfc" з параметром "тільки для читання" в папці C:Windows, інформує ВВС.

Експерти низки інших компаній, які працюють в галузі кібербезпеки, підтверджують, що метод працює.

"Вакцина", втім, дозволяє вберегти від вірусу тільки індивідуальні комп'ютери. Водночас вони залишаються носієм вірусу, тобто можуть заражати інші машини у своїй мережі.

Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС.

Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.

У середу, 28 червня, сайт Кабміну повідомив, що масштабна кібератака на корпоративні мережі і мережі органів влади, яка відбулася 27 червня - зупинена.