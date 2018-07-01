Visa відмовилася обслуговувати картки з підтримкою Bitcoin
Декілька провайдерів дебетових карт з підтримкою Bitcoin раптово відмовили клієнтам в обслуговуванні. Серед них: Bitwala, Cryptopay, Wirex і TenX. Ці провайдери дозволяли використовувати біткоїни в звичайних торговельних точках, повідомляє Tehnot.com.
"У Visa Europe заявили, що причиною (відмови в обслуговуванні - ред.) стало недотримання WaveCrest правил членства в Visa, однак це не є боротьбою з криптовалютами", - йдеться в повідомленні.
Однак, у WaveCrest вважають інакше.
"Зміни відбулися дуже раптово, що не дало нам часу для повідомлення наших клієнтів. Це рішення вказує, що Visa, а також довірені особи інших традиційних фінансових корпорацій, не бажають обслуговувати зростаючу крипто-економіку. Це, в свою чергу, спонукає нас продовжити наше бачення щодо створення першого криптовалютного банку", - заявили в WaveCrest.
Нагадаємо, що в п'ятницю, 22 грудня, вартість біткоїна становить понад 13 тис. доларів.
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