Visa відмовилася обслуговувати картки з підтримкою Bitcoin

У Visa кажуть, що це не є боротьбою з криптовалютами

Банк-емітент передплачених Bitcoin-карт WaveCrest отримав від процесингової компанії Visa розпорядження негайно закрити всі випущені ним дебетові карти.

Декілька провайдерів дебетових карт з підтримкою Bitcoin раптово відмовили клієнтам в обслуговуванні. Серед них: Bitwala, Cryptopay, Wirex і TenX. Ці провайдери дозволяли використовувати біткоїни в звичайних торговельних точках, повідомляє Tehnot.com.

"У Visa Europe заявили, що причиною (відмови в обслуговуванні - ред.) стало недотримання WaveCrest правил членства в Visa, однак це не є боротьбою з криптовалютами", - йдеться в повідомленні.

Однак, у WaveCrest вважають інакше.

"Зміни відбулися дуже раптово, що не дало нам часу для повідомлення наших клієнтів. Це рішення вказує, що Visa, а також довірені особи інших традиційних фінансових корпорацій, не бажають обслуговувати зростаючу крипто-економіку. Це, в свою чергу, спонукає нас продовжити наше бачення щодо створення першого криптовалютного банку", - заявили в WaveCrest.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 22 грудня, вартість біткоїна становить понад 13 тис. доларів.