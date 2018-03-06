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Віце-канцлер Австрії запропонував припинити санкції проти Росії

Штрахе неодноразово заявляв, що не підтримує санкції ЄС проти Москви
Віце-канцлер Австрії та лідер правої Партії свободи Хайнц-Крістіан Штрахе закликав припинити санкцій Євросоюзу проти Росії.
Віце-канцлер Австрії запропонував припинити санкції проти Росії Фото: dpa

"Санкції завдали шкоди, зокрема, нашій австрійській економіці зокрема. Настав час покласти край цим болісним санкціям та нормалізувати політичні та економічні відносини з Росією", - сказав Штрахе в інтерв’ю виданню Oesterreich.

Партія Штрахе є молодшим партнером по коаліції консерваторів канцлера Себастьяна Курца. Штрахе неодноразово заявляв, що не підтримує санкції ЄС проти Москви за підтримку бойовиків на Донбасі.

За кілька днів до Відня приїде президент РФ Володимир Путін, який проведе зустріч з австрійським колегою Александром ван дер Белленом.

Штрахе заявив, що він також зустрінеться з російським лідером. "Я також особисто зустрінусь з президентом Путіним, і я з нетерпінням чекаю обміну ідеями", - сказав він.

Нагадаємо, що лава австрійського уряду Себастіан Курц пообіцяв не сходити з дотеперішнього курсу щодо санкцій ЄС проти Росії.

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03 06 2018 15:30
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