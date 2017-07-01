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Війська США ліквідували в Сирії головного пропагандиста ІДІЛ

Убитий терорист розподіляв фінанси між лідерами ІДІЛ
Очолювана США коаліція повідомила про ліквідацію в місті Ракка (на півночі Сирії) одного з лідерів ІДІЛ Махмуда Аль-Ісаві, який відповідав за пропаганду і розвідку.
Війська США ліквідували в Сирії головного пропагандиста ІДІЛ Фото: Reuters

У повідомленні, поширеному центральним командуванням США в п'ятницю, 6 грудня, йдеться, що терорист був убитий 31 грудня 2016 року в результаті авіаудару коаліції, повідомляє "Інтерфакс Україна".

"Махмуд Аль-Ісаві був давнім членом ІДІЛ, підтримував ЗМІ та структури розвідки в Ель-Фаллуджі, після чого переїхав до Ракку", - йдеться в повідомленні Пентагону.

За даними Пентагону, убитий терорист розподіляв фінанси між лідерами ІДІЛ, а також відповідав за пропаганду.

"Аль-Ісаві став шістнадцятим за рахунком впливовим членом Ісламської держави, що здійснював зовнішні операції, який був ліквідований коаліційними силами в 2016 році", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Пентагон повідомив про ліквідацію трьох ключових лідерів терористичного угрупування "Ісламська держава".

Варто відзначити, що в листопаді іракські військові заявили про знищення в передмісті на південний схід від Мосула одного з лідерів терористичної організації "Ісламська держава" Абу Анаса аш-Шішані.

11 листопада один зі старших командирів терористичного угруповання "Ісламська держава" був убитий у битві за іракське місто Мосул.

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