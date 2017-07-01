Війська США ліквідували в Сирії головного пропагандиста ІДІЛ
У повідомленні, поширеному центральним командуванням США в п'ятницю, 6 грудня, йдеться, що терорист був убитий 31 грудня 2016 року в результаті авіаудару коаліції, повідомляє "Інтерфакс Україна".
"Махмуд Аль-Ісаві був давнім членом ІДІЛ, підтримував ЗМІ та структури розвідки в Ель-Фаллуджі, після чого переїхав до Ракку", - йдеться в повідомленні Пентагону.
За даними Пентагону, убитий терорист розподіляв фінанси між лідерами ІДІЛ, а також відповідав за пропаганду.
"Аль-Ісаві став шістнадцятим за рахунком впливовим членом Ісламської держави, що здійснював зовнішні операції, який був ліквідований коаліційними силами в 2016 році", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що раніше Пентагон повідомив про ліквідацію трьох ключових лідерів терористичного угрупування "Ісламська держава".
Варто відзначити, що в листопаді іракські військові заявили про знищення в передмісті на південний схід від Мосула одного з лідерів терористичної організації "Ісламська держава" Абу Анаса аш-Шішані.
11 листопада один зі старших командирів терористичного угруповання "Ісламська держава" був убитий у битві за іракське місто Мосул.
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