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Військова розвідка Норвегії попереджає про підвищення загрози від Росії

У Норвегії назвали головні загрози у 2017 році
Військова розвідка Норвегії попередила, що Росія буде продовжувати проводити широку розвідувальну діяльність щодо норвезьких об'єктів і залишиться однією з головних загроз для країни в 2017 році.
Військова розвідка Норвегії попереджає про підвищення загрози від Росії Осло. Фото: Михайло Гема

"Загрози в цифровому світі проти політичних, військових і економічних цілей зростають. Ми очікуємо широких розвідувальних операцій в цьому році", - йдеться у доповіді розвідки (Etterretningstjenesten – NIS) з оцінками загроз на 2017 рік.

За даними NIS, цьому року значну загрозу для Норвегії представлятимуть: кібератаки, зокрема з Росії, міжнародний терроризм, в тому числі заграза нападів ІДІЛ, і підвищення геополітичних суперечок між Заходом і РФ через ситуацію в Україні і Сирії.

"У 2017 році Росія буде продовжувати військову кампанію в Сирії і політику дестабілізації України. Незважаючи на жорстку риторику, Росія не бажає прямого військового конфлікту з НАТО. Москва, однак, продовжує кидати виклик Заходу. Зокрема, в Сирії рівень напруги між Росією та західними країнами зростає", - йдеться у повідомленні.

У доповіді також наголошується, що Росія, незважаючи на економічні труднощі, продовжує нарощувати військову міць для потенційного використання у максимально можливій кількості напрямів.

"Головне завдання Північного флоту РФ, як частини російського стратегічного потенціалу ядерного стримування, полягає у можливості впливати на норвезький інтереси і норвезьку операційну діяльність. Російський уряд також все більше зосереджується на Арктиці, що підкреслює необхідність зміцнення національного контролю в регіоні", - йдеться у доповіді.

Нагадаємо, що 300 американських морських піхотинців прибули до Норвегії.

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