В'їзд до Полтавської області закриють для усіх видів транспорту
"У зв'язку з заторами з 14:00 26 грудня в'їзд до Полтавської області закритий для ВСІХ видів транспорту", – йдеться у повідомленні Укравтодору, розміщеному на офіційній сторінці у Facebook.
Зазначається, що наразі затори ліквідовано на автомобільній дорозі Р-42 Лубни-Миргород-Опішня та Т-17-16 Хорол-Семенівка-Кременчук.
Складна ситуація зберігається на М-03 Київ-Харків та на Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маруіполь.
У зв’язку зі збереженям складних погодних умов водіїв просять тимчасово утриматися від поїздок на далекі відстані та бути особливо обережними та уважними в дорозі.
Раніше повідомляли, що на деяких трасах у Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській та Полтавській областях запровадили тимчасові обмеження руху транспорту задля пришвидшення очищення доріг та уникнення заторів.
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