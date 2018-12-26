В'їзд до Полтавської області закриють для усіх видів транспорту

Через затори в'їзд до Полтавської області 26 грудня закриють для всіх видів транспорту.

"У зв'язку з заторами з 14:00 26 грудня в'їзд до Полтавської області закритий для ВСІХ видів транспорту", – йдеться у повідомленні Укравтодору, розміщеному на офіційній сторінці у Facebook.

Зазначається, що наразі затори ліквідовано на автомобільній дорозі Р-42 Лубни-Миргород-Опішня та Т-17-16 Хорол-Семенівка-Кременчук.

Складна ситуація зберігається на М-03 Київ-Харків та на Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маруіполь.

У зв’язку зі збереженям складних погодних умов водіїв просять тимчасово утриматися від поїздок на далекі відстані та бути особливо обережними та уважними в дорозі.

Раніше повідомляли, що на деяких трасах у Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській та Полтавській областях запровадили тимчасові обмеження руху транспорту задля пришвидшення очищення доріг та уникнення заторів.