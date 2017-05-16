НОВИНИЗаблокувати російські сайти в Україні, які потрапили у новий санкційний список, на цей момент неможливо технічно.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Вконтакте", "Однокласники" та Mail.ru наразі неможливо заблокувати
Для цього потрібен час і великі кошти
Фото: з вільних джерел
У цьому переконує голова Інтернет Асоціації України Олександр Федієнко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Станом на сьогодні це неможливо виконати", - сказав він, додавши, що для реалізації блокування провайдерам може знадобитися час і великі кошти на переоснащення обладнання та зміни топології мережі.
Нагадаємо, що сьогодні, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.
У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".
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