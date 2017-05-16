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"Вконтакте", "Однокласники" та Mail.ru наразі неможливо заблокувати

Для цього потрібен час і великі кошти
Заблокувати російські сайти в Україні, які потрапили у новий санкційний список, на цей момент неможливо технічно.
"Вконтакте", "Однокласники" та Mail.ru наразі неможливо заблокувати Фото: з вільних джерел

У цьому переконує голова Інтернет Асоціації України  Олександр Федієнко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Станом на сьогодні це неможливо виконати", - сказав він, додавши, що для реалізації блокування провайдерам може знадобитися час і великі кошти на переоснащення обладнання та зміни топології мережі.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".

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16 05 2017 14:05
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