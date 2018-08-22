Влада Києва витратить на заходи до Дня незалежності 187 тис грн

На самі квіти міська влада витратила 25 тисяч гривень

У бюджеті Києва на проведення заходів до 27-ї річниці Дня незалежності України передбачені 200 тисяч гривень, з них витратять 187 тисяч.

"Кошти на проведення заходів до Дня незалежності передбачені у бюджеті Києва на 2018 рік згідно з міською цільовою програмою "Сприяння розвитку громадського суспільства у м. Києві на 2017-2019 рр.", затверджено рішенням Київської міської ради від 8 грудня 2016 року №536/1540, у сумі 200 000,00", - повідомили у Київській міській державній адміністрації на запит Громадського.

"За результатами проведеної процедури електронної закупівлі на торговельному майданчину платформи PROZORRO сума витрат становитиме 187 000,00 грн", - зазначили у КМДА.

Кошти спрямують на організацію церемонії покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку та пам'ятника Михайлу Грушевському та на організацію святкового заходу біля будівлі Київської міської ради на Хрещатику.

Так, на самі квіти міська влада витратила 25 тисяч гривень - за ці кошти ФОП-переможець тендеру має надати до свята 1077 букетів. А на музичний супровід покладання квітів витаратять 61 тисячу гривень. Гратиме у парку "Перемога" під час урочистостей оркестр Державної прикордонної служби України.

"Стосовно проведення параду військ до 27-ї річниці незалежності України повідомляємо, що керівництво підготовкою та проведенням параду покладено на Міністерство оборони України. Кошти на проведення параду військ у бюджеті м. Києва не передбачаються", - наголосили в КМДА.

У Міністерстві оборони на запит Громадського про вартість параду не відповіли, зазначивши лише, що гроші на організацію параду передбачені державним бюджетом.

"Кошти на перевезення, розташування та відрядження військовослужбовців ЗСУ, які братимуть участь у військовому параді на честь 27-їрічниці Незалежності України виділяють згідно кошторисних призначень, передбачених Міністерству оборони України на 2018 фінансовий рік. Додаткові кошти з Державного бюджету оборонному відомству на зазначені цілі не виділялися", - повідомили у Міноборони.

Нагадаємо, що 4,5 тис. військових і 250 одиниць техніки братимуть участь у військовому параді в Києві 24 серпня з нагоди 27-ї річниці незалежності України.

Також у Києві з нагоди Дня незалежності України на військовому параді представлять новий транспортний літак Ан-178 вантажопідйомністю 18 тонн розробки ДП "Антонов" як новинку українського оборонно-промислового комплексу.

У програмі святкувань передбачено, що над Хрещатиком і Майданом Незалежності пролетить військова авіація у складі повітряної колони.