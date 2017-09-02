НОВИНИВ міністерстві громадської безпеки КНР повідомили, що влада Китаю починає збирати відбитки пальців у всіх іноземців, які приїздять на територію країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Влада Китаю зобов'яже всіх іноземців здавати відбитки пальців
До кінця цього року її введуть в усіх пунктах перетину кордону
Фото: Lowcost Avia
Нову систему випробують у міжнародному аеропорту міста Шеньчжень (південна провінція Гуандун). Там вона почне працювати з 10 лютого.
Відбитки здаватимуть усі іноземні громадяни від 14 до 70 років, за винятком іноземних дипломатів, інформує "BBC Україна".
У Китаї зазначають, що така практика є й в інших країнах, тому вони перейматимуть цей досвід.
Нагадаємо, що вчора міністр національної безпеки США Джон Келлі не виключив, що США почнуть запитувати у осіб, які в'їжджають до країни, їхні паролі до соціальних мереж з метою посилення контролю над тими, хто прибуває.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 02 2017 12:02 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles
влажность:
давление:
ветер: