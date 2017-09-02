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Влада Китаю зобов'яже всіх іноземців здавати відбитки пальців

До кінця цього року її введуть в усіх пунктах перетину кордону
В міністерстві громадської безпеки КНР повідомили, що влада Китаю починає збирати відбитки пальців у всіх іноземців, які приїздять на територію країни.
Влада Китаю зобов Фото: Lowcost Avia

Нову систему випробують у міжнародному аеропорту міста Шеньчжень (південна провінція Гуандун). Там вона почне працювати з 10 лютого.

Відбитки здаватимуть усі іноземні громадяни від 14 до 70 років, за винятком іноземних дипломатів, інформує "BBC Україна".

У Китаї зазначають, що така практика є й в інших країнах, тому вони перейматимуть цей досвід.

Нагадаємо, що вчора міністр національної безпеки США Джон Келлі не виключив, що США почнуть запитувати у осіб, які в'їжджають до країни, їхні паролі до соціальних мереж з метою посилення контролю над тими, хто прибуває.

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09 02 2017 12:02
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