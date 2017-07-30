Влада РФ намагається не допустити озброєння опозиції, – ГУР Міноборони

ФСБ РФ також розслідує факти розкрадання з баз зберігання ЗС РФ озброєння, призначеного для представників тимчасово непідконтрольних Україні районів Донбасу

За даними української розвідки, керівництво РФ проводить заходи з недопущення озброєння опозиційних сил і заборонених на території Росії суспільно-політичних рухів та організацій.

Про це 30 липня повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

"Керівництвом РФ проводяться масштабні заходи з недопущення озброєння опозиційних сил і заборонених на території Росії суспільно-політичних рухів і організацій", – повідомляє військова розвідка.

У публікації також йдеться про те, що ФСБ РФ розслідує факти розкрадання з баз зберігання ЗС РФ озброєння, призначеного для представників тимчасово непідконтрольних Україні районів Луганської та Донецької областей.

"ФСБ РФ розслідуються факти розкрадання зі складів (баз зберігання) РАО ЗС РФ зброї, боєприпасів та вибухових речовин, які згідно документів начебто були відправлені до 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ", – додають у ГУР Міноборони.

У Головному управлінні розвідки повідомляють, що командуванням російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей під контролем ФСБ РФ розпочато проведення комплексних заходів з виявлення та припинення каналів контрабанди зброї і боєприпасів на територію РФ, організованих російськими військовослужбовцями та представниками спецслужб.

"У з’єднаннях та частинах 1, 2 АК розпочали роботу спеціальні комісії РАО ЗС РФ, до складу яких включені співробітники ФСБ РФ. Комісіями виявлені чисельні порушення обліку та зберігання зброї і боєприпасів, а також факти приховування не облікованого озброєння у підрозділах 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ), 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк), 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК, 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка), 4 (Алчевськ) та 7 (Брянка) окремих мотострілецьких бригад 2 АК", – повідомляє розвідка.

Нагадаємо, співробітники ФСБ затримали у Краснодарі громадянина України за підозрою у продажі зброї і вибухівки, доставлених в Росію контрабандним шляхом.