Влада США зажадала закрити консульство Росії в Сан-Франциско
Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Держдепартаменту США.
"Дотримуючись принципу паритету, про який згадувала російська сторона, ми просимо владу РФ закрити генконсульство в Сан-Франциско, а також об'єкти, які використовується консульством у Вашингтоні і ще одне, що відноситься до консульства в Нью-Йорку. Закрити ці об'єкти потрібно до 2 вересня", - зазначається в повідомленні.
При цьому підкреслюється, що навіть після виконання цієї вимоги США не повністю відновили паритет з дипприсутності між країнами.
"Після цієї ініціативи в обох країн буде по три працючих консульства. При цьому, незважаючи на те, що не буде паритету в кількості використовуваних дипломатами і консульствами будівель, ми вирішили дати можливість російській стороні продовжити використовувати деякі будівлі, так як прагнемо зупинити погіршення в наших відносинах", - йдеться в повідомленні.
При цьому у Вашингтоні розраховують, що вдасться уникнути подальших взаємних кроків Росії і США, проте готові до них у разі необхідності.
"Сполучені Штати сподіваються, що крок на шляху до бажання Росії досягти дипломатичного паритету допоможе уникнути подальших дій з обох сторін і допоможе рухатися вперед, щоб досягти мети обох президентів: поліпшення відносин між двома нашими країнами і зростання співробітництва у сферах спільних інтересів. Сполучені Штати готові зробити подальші дії у разі необхідності", - резюмується в повідомленні.
Нагадаємо, 28 липня Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 чоловік у РФ та повідомила про конфіскацію у посольства США складських приміщень в Москві та дачі в Срібному бору.
Зазначимо, дипломати, яких Росія направляє в США замість висланих в грудні, не можуть отримати американські візи.
29 грудня США оголосили про введення нових санкцій проти Росії за кібератаки під час президентської виборчої кампанії США. У рамках нових обмежувальних заходів США висилають 35 російських дипломатичних працівників.
У "чорний список" офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США включено шістьох громадян Росії і п'ять російських організацій. Це Федеральна служба безпеки (ФСБ), Головне розвідувальне управління (ГРУ), а також Зеленоградська автономна некомерційна організація "Професійне об'єднання конструкторів систем інформатики" (АНО ПО КСІ), ТОВ "Спеціальний технологічний центр" (СТЦ) з Петербурга і компанія "ЦОР сек'юріті" (колишня Esage Lab).
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