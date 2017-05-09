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Власником найбільшої кількості компаній в Україні виявився професійний ліквідатор

Наразі Нечитайло володіє 249-ма компаніями
Найблішою кількістю компаній в Україні володіє професійний ліквідатор Валерій Нечитайло.
Власником найбільшої кількості компаній в Україні виявився професійний ліквідатор Фото: з відкритих джерел

"По базі бенефіціарів у форматі відкритих даних ми знайшли топ-ліквідатора, який прямо на себе переписує компанії. Але чомусь не поспішає їх закривати — чи то чекає 3 роки (термін давності податкових перевірок), чи хоче стати підприємцем року", — написав на своїй сторінці у Facebook засновник сервісу Opendatabot Олексій Іванкін.  

Нечитайло здійснює "ліквідацію" компаній шляхом передачі корпортаивних прав, що фактично не є ліквідацією компанії, але юридичний зв’язок між людиною та юридичною особою таким чином і справді розривається, - свідчать дані сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру Opendatabot.

Колишньому власнику може здаватись, що таким чином він уникне відповідальності навіть за період, коли був директором.

Існує також ризик використання таких компаній в злочинних схемах.

Нагадаємо, в Україні налічується 2662353 власників бізнесів на 1,5 мільйона компаній.

 
 
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05 09 2017 17:40
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