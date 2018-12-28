Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ВМС України отримають американські патрульні катери влітку

Йдеться про 30-метрові катери - Drummond та Cushing
Патрульні катери класу "Айленд", які обіцяли надати США, мають бути в Україні у липні.
ВМС України отримають американські патрульні катери влітку Фото: dumskaya.net

Про це в інтерв’ю DW розповів командувач ВМС України Ігор Воронченко.

"У липні вони повинні бути в Україні. Екіпажі готуються, узгоджені порядок доукомплектування цих кораблів та порядок спільної підготовки на базі в Балтиморі (США)", - розповів Воронченко.

Йдеться про 30-метрові катери - Drummond та Cushing.

Обидва патрульні катери побудовані 40 років тому, здатні виходити в море при потужних штормах, і виконувати покладені на них завдання у складних умовах, вести вогонь.

За словами Воронченка, вже скореговані останні заходи, яких потрібно вжити, аби катери якомога швидше прибули в Україну.

Нагадаємо, що США виділять Україні додаткові 10 млн доларів на зміцнення потенціалу військово-морських сил після інциденту в Керченській протоці.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 12 2018 21:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.