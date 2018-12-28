ВМС України отримають американські патрульні катери влітку
Про це в інтерв’ю DW розповів командувач ВМС України Ігор Воронченко.
"У липні вони повинні бути в Україні. Екіпажі готуються, узгоджені порядок доукомплектування цих кораблів та порядок спільної підготовки на базі в Балтиморі (США)", - розповів Воронченко.
Йдеться про 30-метрові катери - Drummond та Cushing.
Обидва патрульні катери побудовані 40 років тому, здатні виходити в море при потужних штормах, і виконувати покладені на них завдання у складних умовах, вести вогонь.
За словами Воронченка, вже скореговані останні заходи, яких потрібно вжити, аби катери якомога швидше прибули в Україну.
Нагадаємо, що США виділять Україні додаткові 10 млн доларів на зміцнення потенціалу військово-морських сил після інциденту в Керченській протоці.
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