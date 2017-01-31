Внаслідок пожежі на курорті "Драгобрат" згоріли два корпуси готелю, - ФОТО

Ніхто з людей не постраждав

На гірськолижному курорті "Драгобрат" у Закарпатській області згоріли два корпуси готелю.

Вогонь повністю знищив два дерев'яні будиночки, - повідомляють на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа виникла вранці 31 січня на горищі одного з приватних двоповерхових дерев'яних садових будиночків площею 8х8 м. Вогонь дуже швидко поширився на сусідній будиночок, який розташовувався за метр від того, що горів.

Фото:zk.dsns.gov.ua

Як повідомили в ДСНС, гасіння пожежі ускладнювалося поганими під'їзними шляхами і відсутністю стаціонарних джерел води або гідрантів, тому рятувальникам довелося розгортати пожежну мотопомпу з приватних колодязів.

Нагадаємо, будинок начальника УМВС України в Закарпатській області Василя Варцаби часів президентства Віктора Януковича підірвали з гранатомета.