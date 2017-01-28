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На Закарпатті з гранатомета підірвали будинок глави міліції часів Януковича, - ВІДЕО

За щасливим збігом обставин ніхто не постраждав
Будинок начальника УМВС України в Закарпатській області Василя Варцаби часів президентства Віктора Януковича підірвали з гранатомета.
На Закарпатті з гранатомета підірвали будинок глави міліції часів Януковича, - ВІДЕО Василь Варцаба. Фото: Закарпаття онлайн

За попередньою інформацією, за щасливим збігом обставин ніхто не постраждав. Якраз перед тим Варцаба з дружиною вийшли з дому, повідомляє Закарпаття онлайн з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Журналіст Віталій Глагола опублікував в соцмережах відео події з вулиці Кошицької.

Пожежу намагалися локалізувати 20 рятувальників ДСНС України в Закарпатській області, чотири одиниці спецтехніки і додатковий водовоз.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції.

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28 01 2017 10:58
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