ПОЛІТИКА НОВИНИБудинок начальника УМВС України в Закарпатській області Василя Варцаби часів президентства Віктора Януковича підірвали з гранатомета.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Закарпатті з гранатомета підірвали будинок глави міліції часів Януковича, - ВІДЕО
За щасливим збігом обставин ніхто не постраждав
Василь Варцаба. Фото: Закарпаття онлайн
За попередньою інформацією, за щасливим збігом обставин ніхто не постраждав. Якраз перед тим Варцаба з дружиною вийшли з дому, повідомляє Закарпаття онлайн з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Журналіст Віталій Глагола опублікував в соцмережах відео події з вулиці Кошицької.
Пожежу намагалися локалізувати 20 рятувальників ДСНС України в Закарпатській області, чотири одиниці спецтехніки і додатковий водовоз.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції.
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28 01 2017 10:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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