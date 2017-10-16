Внаслідок теракт у Сомалі загинули понад 300 людей
У 2007 році ісламістська бойова група Аль-Шабааб почала повстання, однак ані це, ані будь-яке інше угруповання відповідальність за атаку не взяло, - повідомляє Reuters.
Фото:Reuters
Аль-Шабааб, який пов'язаний з Аль-Каїдою, здійснює регулярні атаки в столиці та інших частинах країни. Група веде повстання проти уряду Сомалі з підтримкою США та його союзників з Африканського союзу, щоб нав'язати власну інтерпретацію ісламу.Бойовики були вигнані з Могадішо в 2011 році і з тих пір постійно втрачають територію.
Протягом останніх трьох років кількість цивільних осіб, загиблих під час бомбардувань повстанців, неухильно зростає, оскільки Аль-Шабааб збільшує потужність бомб.
Фото:Reuters
14 жовтня у столиці Сомалі Могадішо стався подвійний теракт— вибухнули два замінованих автомобілі. Спочатку повідомлялося про близько 20 загиблих унаслідок теракту.
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